எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதித்த சென்னை மாணவி; தந்தை நெகிழ்ச்சி பேட்டி

பெண் குழந்தைகள் தங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையை இந்த பயணம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் மாணவி நிஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : June 1, 2026 at 9:00 PM IST

சென்னை: சென்னை சேர்ந்த 16 வயது பள்ளி மாணவி நிஷா எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

தமது மகள் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்தது தொடர்பாக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் நிஷாவின் தந்தை சசிகுமார் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "உலகத்தில் உள்ள ஏழு கண்டங்களிலும் உள்ள ஏழு உயர்ந்த சிகரங்களை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளோம். மே மாதம் 25 ஆம் தேதி உலகின் உயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட்டை இளம் வயதில் நிஷா அடைந்து சாதனை படைத்துள்ளார். இது தனிப்பட்ட சாதனையாக மட்டுமல்லாமல், நாடு முழுவதும் உள்ள பெண் குழந்தைகள் தங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுவரை எல்ப்ரஸ் (Mount Elbrus), கிளிமஞ்சாரோ (Mount Kilimanjaro) கோசியுஸ்கோ (Mount Kosciuszko), கார்ஸ்டென்ஸ் பிரமிட் (Carstensz Pyramid), அகோன்காகுவா (Aconcagua), எவரெஸ்ட் உள்ளிட்ட (Mount Everest) மலைகளில் நிஷா ஏறி உள்ளார்.

அடுத்ததாக டெனாலி மலை, வின்சன் மாசிஃப் ஆகிய மலைகளில் அவர் ஏற உள்ளார். இதுவரை ஏறிய மலைகளிலேயே மிகவும் கடினமானதாக டெனாலி இருப்பதால் அதில் ஏறுவதற்கான பயிற்சிகளையும் நிஷா மேற்கொண்டு வருகிறார்.

எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் மாணவி நிஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறுவது மிகவும் சவாலானது என்பதால் கடந்த ஒரு ஆண்டாக பெங்களூரு, மைசூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள மலைகளில் ஏறி பயிற்சி மேற்கொண்டோம். மற்ற இடங்களுடன் ஒப்பிடும்போது எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் சுமார் 20 சதவீத ஆக்சிஜன் மட்டுமே கிடைக்கும். அதனால் இங்கிலாந்திலிருந்து பிரத்தியேகமாக ‘ஷெட்’ ஒன்றை வரவழைத்து, ஆக்சிஜன் அளவைக் குறைத்து அதில் தங்கி பயிற்சி மேற்கொண்டோம். இந்தப் பயிற்சி எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைய மிகவும் உதவியாக இருந்தது.

எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறுவதற்கு திபெத் மற்றும் நேபாளத்தின் காத்மாண்டு என இரண்டு பாதைகள் உள்ளன. திபெத் வழி தற்போது மூடப்பட்டிருப்பதால் நேபாளம் வழியாகவே பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. திபெத் வழியாக 13 வயதிலிருந்தே ஏற அனுமதி இருந்தாலும், நேபாளம் வழியாக எவரெஸ்ட் சிகரத்தை ஏற 16 வயது பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும். நிஷாவிற்கு 16 வயது பூர்த்தியான சில நாட்களிலேயே ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி பயணத்தைத் தொடங்கினோம்.

28 பேர் கொண்ட குழுவுடன் 40 நாட்கள் பயணம் மேற்கொண்டு மே 28-ஆம் தேதி எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்தோம். கடைசி நாளில் தொடர்ந்து 18 மணி நேரம் நடைபயணம் மேற்கொண்டு சிகரத்தை அடைந்தது மிகவும் சவாலாக இருந்தது. இதுவரை ஐந்து சிகரங்களை வெற்றிகரமாக அடைந்துள்ளோம். அடுத்ததாக டெனாலி மற்றும் அண்டார்டிகாவில் உள்ள வின்சன் மாசிஃப் ஆகிய இரு சிகரங்களையும் அடைந்து உலகின் ஏழு கண்டங்களிலும் உள்ள ஏழு உயர்ந்த சிகரங்களையும் வெல்லும் சாதனையை நிறைவேற்ற உள்ளோம்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "எவரெஸ்ட் உள்ளிட்ட மலை உச்சிகளில் ஏறியது தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கும் தகவல் தெரிவித்துள்ளோம். தமிழக அரசு சார்பிலும் எங்களுக்கு பாராட்டுகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இளம் வயதில் ஏழு கண்டங்களிலும் உள்ள மலை உச்சிகளை அடையும் இலக்குடன் நிஷா தொடங்கிய இந்தப் பயணத்தை வரும் நவம்பர் மாதத்தில் நிறைவு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம். ஏழு கண்டங்களிலும் உள்ள ஏழு உயர்ந்த சிகரங்களையும் அடைவதன் மூலம் உலகின் மிக இளம் வயதில் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்திய பெண் என்ற பெருமையை நிஷா பெறுவார்" என்று அவரது தந்தை சசிகுமார் கூறினார்.

இதை தொடர்ந்து பேசிய நிஷா, "உலகின் உச்சியில் நிற்பது ஒரு கனவு போல இருந்தது. நாமே நமக்கு விதித்துக்கொள்ளும் வரம்புகளே மிகப்பெரிய தடைகள் என்பதை அந்தத் தருணத்தில் உணர்ந்தேன். மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளிலும்கூட மன உறுதி, முன் ஆயத்தம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையின் முக்கியத்துவத்தை இந்தப் பயணம் எனக்குக் கற்றுக்கொடுத்தது. படிப்பையும் விட்டுவிடக் கூடாது என்பதால் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் பள்ளிக்குச் சென்று வருகிறேன். வார இறுதி நாட்களில் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறேன்" என்றார்.

