ETV Bharat / state

சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழா: பண்பாட்டு கலைஞர்களால் குதூகலிக்கும் தலைநகர்

தேவராட்டம், சேவையாட்டம், ஜிக்காட்டம், ஜிம்பளா மேளம், பழங்குடியினர் நடனம் போன்ற பல்வேறு பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவில் இடம்பெற்றுள்ளன.

சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழா நிகழ்ச்சி
சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழா நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 15, 2026 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தலைநகர் சென்னை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழா கலை நிகழ்ச்சிகள் சென்னையில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது.

பொங்கல் திருநாளையொட்டி, தமிழர்களின் பண்பாட்டுப் பெருமைகளை பறைசாற்றும் வகையில், சென்னை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழா கலை நிகழ்ச்சிகளை நேற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவில் நடைபெற்ற நாடக நிகழ்வு
சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவில் நடைபெற்ற நாடக நிகழ்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நடத்தப்படும் சென்னை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழா கலை நிகழ்ச்சிகள், இந்தாண்டு,

  1. பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரை
  2. திருவான்மியூர் கடற்கரை
  3. மெரினா கடற்கரை
  4. வள்ளுவர் கோட்டம்
  5. செம்மொழி பூங்கா
  6. ராயபுரம் ராபின்சன் பூங்கா
  7. எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியகம்
  8. ராஜரத்தினம் விளையாட்டரங்கம்
  9. தியாகராய நகர் நடேசன் பூங்கா
  10. ராஜா அண்ணாமலைபுரம் - அரசு இசைக் கல்லூரி வளாகம்
  11. கிண்டி கத்திபாரா சந்திப்பு
  12. அண்ணாநகர் கோபுரப் பூங்கா
  13. கோயம்பேடு ஜெய் நகர் பூங்கா
  14. அசோக் நகர் மாநகராட்சி விளையாட்டு திடல்
  15. வளசரவாக்கம் லேமேக் பள்ளி வளாகம்
  16. ஜாஃபர்கான் பேட்டை மாநகராட்சி விளையாட்டுத் திடல்
  17. கொளத்தூர் மாநகராட்சி விளையாட்டு மைதானம்
  18. ஆவடி படைத்துறை உடைத் தொழிற்சாலை
  19. பல்லாவரம் கன்டோன்மெண்ட் பூங்கா
  20. தாம்பரம் வள்ளுவர் குருகுலம் பள்ளி மைதானம்

ஆகிய 20 இடங்களில், இன்று முதல் ஜனவரி 18-ஆம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் மாலை 6.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவில் நடைபெற்ற சாகச நிகழ்வு
சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவில் நடைபெற்ற சாகச நிகழ்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழாவில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 1,500-க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் நையாண்டி மேளம், கரகாட்டம், காவடியாட்டம், புரவியாட்டம், இறை நடனம், தப்பாட்டம், துடும்பாட்டம், பம்பையாட்டம், கைசிலம்பாட்டம், ஒயிலாட்டம், தேவராட்டம், சேவையாட்டம், ஜிக்காட்டம், ஜிம்பளா மேளம், பழங்குடியினர் நடனம், சிலம்பாட்டம், மல்லர் கம்பம், வில்லுபாட்டு, கணியன் கூத்து, தெருக்கூத்து, பாவைக்கூத்து, தோல்பாவைக்கூத்து, நாடகம், கிராமிய ஆடல், பாடல் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: கிளாம்பாக்கத்தில் ஆகாய நடைமேடை எப்போது? - அமைச்சர் சிவசங்கர் முக்கிய தகவல்

அந்தவகையில், சென்னை ராயபுரம் ராபின்சன் பூங்காவில் காளியாட்டம், மல்லர் கம்பம், நாட்டியம், கேரளா கோல் களி ஆட்டம், பம்பை கைச்சிலம்பு உள்ளிட்ட கலை நிகழச்சிகள் நடைப்பெற்றது. இதேபோல் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடைப்பெற்ற சென்னை சங்கமம்-நம்ம ஊரு விழாவில் பறை, தோல்பாவைகூத்து, புரவியாட்டம், களரி போன்ற பல்சுவை கிராமிய நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது.

சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவில் நடைபெற்ற சாகச நிகழ்ச்சி
சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊரு திருவிழாவில் நடைபெற்ற சாகச நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பொங்கல் திருநாளையொட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் சென்னை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழா நிகழ்ச்சிகளை ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

PONGAL FESTIVAL
சென்னை சங்கமம் நம்ம ஊரு
CHENNAI SANGAMAM SCHEDULE
பொங்கல் 2026
CHENNAI SANGAMAM NAMMA OORU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.