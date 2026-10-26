தங்கம் - வெள்ளி மட்டுமல்ல; உயிர்களையும் காத்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை - 6 மாதங்களில் என்னென்ன நடந்தது?
சென்னை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவல்துறையினரால் கடந்த 6 மாதத்தில் 242 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 12:06 PM IST
சென்னை: கடந்த ஆறு மாதங்களில், 8 பயணிகளின் உயிரை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காப்பாற்றியுள்ளதாக தரவுகள் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது, ரயில்களில் நடைபெறும் குற்றங்களைத் தடுப்பது, போதைப்பொருட்கள் மற்றும் சட்டவிரோதப் பொருட்கள் கடத்தலைக் கட்டுப்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதன்படி, 2026-2027 நிதியாண்டில், கடந்த ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி வரையிலான ஆறு மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்த விவரங்களை சென்னை ரயில்வே கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வெளியிட்டுள்ளது.
ரயில்வே சட்ட விதிமிரல்கள் 12,986 பேர் மீது நடவடிக்கை
அதன்படி, “ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பையும் வசதியையும் உறுதி செய்யும் வகையில் ரயில்வே சட்ட விதிமீறல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிராக ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். இதில் பெண்களுக்கான ரயில் பெட்டிகளில் அத்துமீறிப் பயணம் செய்த 309 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அவர்களிடமிருந்து அபராதமாக ரூபாய் 4.07 லட்சம் வசூலிக்கப்பட்டது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரயில் பெட்டிகளில் உரிய அனுமதியின்றிப் பயணம் செய்த 565 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, அவர்களிடமிருந்து ரூபாய் 5.11 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது. மேலும் ரயில்வே விதிகளுக்கு முரணாக, வாகனங்களை நிறுத்தியதற்காக 12,112 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதன் மூலம் ரூ.55.32 லட்சம் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு பெண்களுக்கான பெட்டிகளில் அத்துமீறிப் பயணம் செய்தவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டிகளை அனுமதியின்றிப் பயன்படுத்தியவர்கள் விதிமீறி வாகனங்களை நிறுத்தியவர்கள் என மொத்தம் 12,986 பேர் மீது ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பயணிகளிடம் திருட்டு - 110 பேர் கைது, 19.06 லட்சம் பொருட்கள் மீட்பு
தொடர்ந்து, ரயில்களிலும், ரயில் நிலையங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் கிடைத்த தகவல்கள், உளவுப் பிரிவு தகவல்கள் மற்றும் பிற பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள் வாயிலாகத் திருட்டுச் சம்பவங்கள் கண்டறியப்பட்டன. அதன்படி, பயணிகளின் உடைமைகள் திருடப்பட்டதாகப் பதிவான 97 வழக்குகள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றில் தொடர்புடைய 110 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மேலும், பல்வேறு ரயில்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து திருடப்பட்ட ரூபாய் 19.06 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் மீட்கப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கைகளில் அரசு ரயில்வே காவல்துறையினருடனும், பிற சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுடனும் இணைந்து ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் செயல்பட்டனர்.
8 எட்டு பேரின் உயிரைக் காத்த ரயில்வே
இதையடுத்து, ஓடும் ரயிலில் ஏறுவது, இறங்குவது போன்ற ஆபத்தான செயல்களால், பயணிகளின் உயிருக்கு ஏற்படும் அபாயத்தைத் தடுப்பதிலும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளனர்.
கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஓடும் ரயிலில் ஏற அல்லது இறங்க முயன்றபோது, ஆபத்தில் சிக்கிய 8 பேரை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் உரிய நேரத்தில் தலையிட்டு மீட்டுள்ளனர்.
242 குழந்தைகள் மீட்பு 46 சிறுமிகள்
மேலும், ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் ரயில்களில் ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்த, வீட்டை விட்டு வெளியேறிய, குடும்பத்தினரிடமிருந்து பிரிந்த அல்லது காணாமல் போன குழந்தைகளைக் கண்டறிந்து மீட்பதிலும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் தொடர்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். இதில் கடந்த ஆறு மாதங்களில் மொத்தம் 242 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களில் 46 பேர் சிறுமிகள். மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள் உரிய பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
தொலைந்த செல்போன்கள் மீட்பு 16 உரிமையாளரும் செல்போன் ஒப்படைப்பு
தொடர்ந்து, மத்திய உபகரண அடையாளப் பதிவேடு (CEIR) இணையதளத்தின் உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் மூலம், 16 செல்போன்கள் மீட்கப்பட்டு அவற்றின் உரிய உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
ரூபாய் 8.09 கோடி மதிப்பிலான போதை பொருட்கள் பறிமுதல்
இதையடுத்து, ரயில்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் வழியாக போதைப்பொருட்கள், புகையிலைப் பொருட்கள், மதுபானங்கள் உள்ளிட்ட தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில், சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் தீவிர சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த நடவடிக்கைகளின் மூலம், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் பிற தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் தொடர்பாக 117 சம்பவங்களில் பறிமுதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இவற்றுடன் தொடர்புடைய 50 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள், புகையிலைப் பொருட்கள், மதுபானங்கள் மற்றும் பிற தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு ரூபாய் 8.09 கோடி எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஹைட்ரோபோனிக் முறையில் வளர்க்கப்படும் கஞ்சா வகையைச் சேர்ந்த 5 கிலோ போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதன் மதிப்பு மட்டும் ரூபாய் 5 கோடி எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
ரூ. 4.27 கோடி மதிப்பிலான ஹவாலா படம் தங்கம், வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல்
தொடர்ந்து, 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்புச் சோதனைகள் மற்றும் ரயில்கள் வழியாக உரிய ஆவணங்களின்றிப் பணம், தங்கம், வெள்ளி உள்ளிட்ட மதிப்புமிக்க பொருட்களைக் கொண்டு செல்வதைக் கண்டறியும் நடவடிக்கைகளின் மூலம் பறிமுதல்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, கடந்த ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் 24 சம்பவங்களில் 31 பேர் பிடிபட்டனர். அவர்களிடமிருந்து ஹவாலா பணம், தங்கம், வெள்ளி உள்ளிட்டவற்றைச் சேர்த்து ரூபாய் 4.27 கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் மற்றும் மதிப்புமிக்க பொருட்கள், உரிய விசாரணை மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக சம்பந்தப்பட்ட சட்ட அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
பயணிகளுக்கு ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வேண்டுகோள்
இதனைத் தொடர்ந்து, ரயில் பயணத்தின்போது பயணிகள் தங்களது உடைமைகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும், சந்தேகத்துக்கிடமான நபர்கள், உரிமை கோரப்படாத உடைமைகள் அல்லது ஆபத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளைக் கண்டால் உடனடியாக அருகிலுள்ள ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினரிடம் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை ரயில்வே கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மேலும், ஓடும் ரயிலில் ஏறவோ இறங்கவோ முயற்சிக்கக் கூடாது என்றும், இதுபோன்ற செயல்கள் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் ரயில் பயணத்தின்போது பாதுகாப்பு தொடர்பான அவசர உதவிகளுக்கு இந்திய ரயில்வேயின் 139 என்ற உதவி எண்ணைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.
பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது, குற்றச் செயல்களைத் தடுப்பது, குழந்தைகளை மீட்பது மற்றும் ரயில்வே சட்ட விதிகளை அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளில் தொடர்ந்து தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறோம்” என சென்னை ரயில்வே கோட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தெரிவித்துள்ளது.