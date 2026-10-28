பிரபல ரவுடி சிடி மணி நள்ளிரவில் கைது- காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை
கைதாவதற்கு முன்பாக ரவுடி சிடி மணி, "தனக்கு ஏதேனும் ஆபத்து நேர்ந்தால் அதற்குக் காவல்துறையே பொறுப்பேற்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டு சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 28, 2026 at 8:14 PM IST
சென்னை: தேடப்பட்டு வந்த பிரபல ரவுடியான சிடி மணியை நேற்று நள்ளிரவில் தனிப்படை காவல்துறையினர் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் அதிரடியாக கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் பிரபல ரவுடியான சிடி மணி என்கின்ற மணிகண்டன். 1990-களில் தேனாம்பேட்டை பகுதியில் திரைப்பட சிடிக்களை விற்பனை செய்து வந்துள்ளார். கொலை, கொலை முயற்சி, கொள்ளை, ஆட்கடத்தல், மிரட்டல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர் இவர், சென்னையின் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் 30- க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. ஐந்து முறை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் ரவுடி சிடி மணியை, தியாகராய நகர் தனிப்படை காவல் துறையினர் கைது செய்திருந்தனர். அப்போது அவர் தப்பியோட முயன்றதாகவும், அந்தச் சமயத்தில் காவல் துறையினருக்கும் அவருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அப்போது தற்காப்பு நடவடிக்கையின்போது காவல்துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட முயன்றதில், சி.டி.மணியின் காலில் காயம் ஏற்பட்டு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
இந்த நிலையில் சில வழக்குகளில் நீதிமன்றங்களில் முறையாக ஆஜராகாததால் அவருக்கு எதிராக நீதிமன்றங்கள் பிடிவாரண்டுகளைப் பிறப்பித்துள்ளனர். இதையடுத்து, சென்னை பெருநகர காவல்துறையினர், ரவுடி சிடி மணியை தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். அத்துடன், காவல் இணை ஆணையர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டையும் நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், நேற்று (அக்.27) நள்ளிரவில் சென்னையை அடுத்த சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் இருந்த ரவுடி சிடி மணியை தனிப்படை காவல் துறையினர் சுற்றி வளைத்துக் கைது செய்தனர். அப்போது அவரிடம் இருந்து ரூபாய் 20 லட்சம் ரொக்கத்தையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, தேனாம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வைத்து அவரிடம் தனிப்படை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ரவுடி சிடிமணி தான் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், "தற்போது தனது மீது புதிய வழக்குகள் எதுவும் இல்லை; தனக்கு ஏதேனும் ஆபத்து நேர்ந்தால் அதற்குக் காவல்துறையே பொறுப்பேற்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.