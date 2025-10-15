ETV Bharat / state

வடமாநில தொழிலாளிக்கு கை மாற்று அறுவை சிகிச்சை! ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை சாதனை!

அரசு மருத்துவமனையில் 2 கைகளை இழந்தவருக்கு ஒரு கையை பொருத்தி செயல்பட வைத்த மருத்துவர்கள்

Published : October 15, 2025 at 1:21 PM IST

சென்னை: விபத்தில் இரண்டு கைகளையும் இழந்த வடமாநில தொழிலாளிக்கு, Cross Hand Replantation எனும் சிகிச்சை மூலம் இடது கையின் ஒரு பகுதியை வலது கையில் பொருத்தி சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை சாதனை படைத்துள்ளது.

உலகளவில் இது போன்ற கைகளை மாற்றும் Cross Hand Replantation என்ற அறுவை சிகிச்சையை அமெரிக்காவில் 2 நபர்களுக்கும், தமிழ்நட்டில் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றிலும் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், நாட்டிலேயே முதன்முறையாக அரசு மருத்துவமனையில் இந்த சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவே முதன் முறையாகும்.

பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த 28 வயதான கூலித் தொழிலாளி, கடந்த 26 ஆம் தேதி சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளத்தை கடக்க முற்பட்ட போது விபத்தில் சிக்கினார். இந்த விபத்தில், அவரது இரண்டு கைகளும் துண்டாகின. இடது கை தோள்பட்டை அருகே முழுவதுமாக துண்டிக்கப்பட்டது. வலது கை மணிக்கட்டு பகுதி முழுமையாக நசுங்கி சிதைந்தது.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த காவல் துறையினர், உடனடியாக அவரை மீட்டு ராஜிவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஆபத்தான நிலையில் அனுமதித்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் அவரை பரிசோதனை செய்தனர். இதில், துண்டான இடது கையை மீண்டும் பொருத்த முடியுமா? வலது கை மணிக்கட்டு பகுதியை சீரமைக்க முடியுமா? என்று பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை துறையின் மூத்த மருத்துவர்கள் குழு ஆலோசனை செய்தனர்.

இதில், வலது கை மணிக்கட்டு முழுவதுமாக சேதமடைந்து, அந்த பகுதியில் உள்ள ரத்த நாளங்கள், நரம்புகள் அனைத்தும் சிதைந்த நிலையில் இருந்தன. இதனால், சிதைந்த பகுதியை அகற்ற முடிவு செய்தனர். அதே போல், இடது கை மணிக்கட்டு வரை சிதைந்ததால், அந்த கையை இணைக்க முடியாது என முடிவு செய்தனர். ஆனால், மணிக்கட்டை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள் நன்றாகவே இருந்தன.

இதனால், 2 கைகளையும் இழப்பதற்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு கையை மீட்டு தர வேண்டும் என மருத்துவர்கள் முயற்சி எடுத்தனர். அதன்படி, இடது கையின் மணிக்கட்டை, வலது கையில் இணைக்க Cross Hand Replantation என்ற அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடிவு செய்தனர்.

இதில், எலும்பு கட்டமைப்பு திருத்தம், தசை, நரம்பு மற்றும் ரத்த குழாய்களை நுணுக்கமாக இணைத்தனர். ரத்த குழாய்கள் இணைக்கப்பட்டதும், ரத்த ஓட்டம் சீரானது. சுமார் 14 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த அறுவை சிகிச்சையை, மருத்துவர்கள் ராஜேஷ்வரி, ரஷீதா ஆகியோர் அடங்கிய மருத்துக் குழுவினர் வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தனர்.

தற்போது, வடமாநில தொழிலாளியின் கை இயல்பாக செயலாற்ற தீவிர பிசியோதெரபி (Physiotherapy) மற்றும் மனரீதியாக தயாராக உரிய பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சிகிச்சை முழுவதும் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை இல்லாமல், எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை செய்துள்ளது. தற்போது வடமாநில தொழிலாளியின் உடல் நலம் நல்ல முன்னேற்றத்துடன் இருக்கிறது. ஒரு சில தினங்களில் அவர் வீடு திரும்புவார் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

