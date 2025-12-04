ETV Bharat / state

சென்னையில் 4வது நாளாக தொடரும் மழை: இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மழை (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: புயலின் தாக்கம் காரணமாக 4வது நாளாக சென்னையில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்துவரும் நிலையில் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

வங்கக்கடலில் கடந்த நவம்பர் 27ஆம் தேதி உருவான ‘டிட்வா’ புயல் காரணமாக இலங்கை முழுவதும் அதிகனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, புயல் தமிழகம் நோக்கி நகர்ந்த காரணத்தால் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளில் கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்மழை பெய்துவருகிறது.

புயல் கரையை கடக்கும்போது அதன் தீவிரம் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்ததால் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.

கடந்த 3 நாட்களாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வந்த நிலையில் நேற்றிரவு சற்று ஓய்ந்தது. இதனால் மழையின் அளவு படிப்படியாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்று 4வது நாளாக மீண்டும் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

மேலும் மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர தென் மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, திருந்நெல்வேலி, ராமநாதபுரம், தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

