உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் சென்னை ரயில்வே கோட்டம்; புதுப்பொலிவு பெறும் கொருக்குப்பேட்டை சரக்கு முனையம்
சரக்கு போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதால் ஊழியர்களின் பணிச்சுமை குறைந்து சரக்குகளை எளிதில் கையாள முடிவும்.
Published : May 22, 2026 at 6:31 PM IST
சென்னை: நவீன சரக்கு முனைய மேம்பாடுகளுடன் தனது சரக்கு போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பை சென்னை ரயில்வே கோட்டம் வலுப்படுத்துகிறது.
சரக்கு போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றும் சரக்குகளை கையாளுவதில் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாக, தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை ரயில்வே கோட்டம், தனது எல்லைக்குட்பட்ட முக்கிய சரக்கு முனையங்களில் விரிவான நவீனமயமாக்கல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
தொழில்துறை வளர்ச்சியை ஆதரிப்பது, விநியோகச் சங்கிலி இயக்கத்தை மேம்படுத்துவது மற்றும் சரக்குகளை கையாள்வதற்கான திறனை அதிகரிப்பது ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
2025- 2026 நிதியாண்டிற்கான உள்கட்டமைப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, கொருக்குப்பேட்டை, சிங்கபெருமாள்கோவில், தடா, காட்பாடி ஆகிய சரக்கு முனையங்களில் முக்கிய மறுசீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டங்கள் சிறந்த இணைப்பு வசதிகள், மேம்படுத்தப்பட்ட சரக்கு ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் வசதிகள், மேம்பட்ட செயல்பாட்டு உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுடன் கூடிய நவீன சரக்கு முனையங்களை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
இவற்றில் மிக முக்கியமானது, கொருக்குப்பேட்டை சரக்கு முனையத்தை ரூபாய் 81.43 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்புச் செய்யும் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் புதிய ரயில் பாதைகள் அமைத்தல், லாரிகள் நிறுத்துமிடம், சிமெண்ட் கான்கிரீட் தரைத்தளம், மேம்படுத்தப்பட்ட வடிகால் வசதி, எல்லைச் சுவர்கள் மற்றும் சிறந்த சாலை அணுகுமுறை வசதிகள் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட முனையம் உணவுத் தானியங்கள், சிமெண்ட், இரும்பு மற்றும் எஃகு, வாகனங்கள் மற்றும் மெட் கோக் போன்ற பொருட்களைக் கையாளும் சென்னை கோட்டத்தின் மிக முக்கியமான சரக்கு மையங்களில் ஒன்றாகும். இந்த முன்னெடுப்புகள் சரக்குக் கையாளும் திறனை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிங்கப்பெருமாள் கோவில், தடா ஆகிய ரயில் நிலைய சரக்கு முனையங்களில், வாகனப் போக்குவரத்து விநியோகத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் சிறந்த அணுகுமுறை சாலைகள், வழித்தடங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட சரக்கு சேமிப்பு மற்றும் ஏற்றுதல் வசதிகளுடன் கூடிய உள்கட்டமைப்பு பணிகள் ஏற்கெனவே நடைபெற்று வருகின்றன. இதேபோல் சிமெண்ட், உரங்கள் மற்றும் உணவு தானியப் போக்குவரத்தை கையாளுவதை மேம்படுத்துவதற்காக, காட்பாடி ரயில் நிலைய சரக்கு முனையமும் விரைவில் மேம்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்த சரக்கு உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள், ரயில் பெட்டிகளின் விரைவான சுழற்சி, சரக்குகளின் சுமூகமான இயக்கம், போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கான எளிதான அணுகல், ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் சரக்கு சேவை வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த பணிச்சூழல் ஆகியவற்றை எளிதாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த முன்முயற்சிகளின் மூலம், சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தனது சரக்குப் போக்குவரத்து வலையமைப்பை தொடர்ந்து வலுப்படுத்தி வருவதுடன், திறமையான, நம்பகமான மற்றும் நவீன சரக்கு மேலாண்மை உள்கட்டமைப்பை வழங்குவதன் மூலம் இப்பகுதியின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருகிறது என சென்னை ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.