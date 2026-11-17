பழைய இரும்புப் பொருட்கள் விற்பனை; ரூபாய் 24.84 கோடி வருவாய்- சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தகவல்
2025-2026-ஆம் நிதியாண்டில் 11,905.74 மெட்ரிக் டன் பழைய இரும்புப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதன் மூலம் ரூபாய் 37.19 கோடி வருவாயை சென்னை ரயில்வே கோட்டம் ஈட்டியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 17, 2026 at 6:02 PM IST
சென்னை: பழைய இரும்புப் பொருட்களை விற்பனை செய்ததன் மூலம் ரூபாய் 24.84 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டில் ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் மாதம் வரை பழைய இரும்புப் பொருட்களை விற்பனை செய்ததன் மூலம் ரூபாய் 24.84 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் இன்று (நவ.17) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நடப்பு நிதியாண்டில் ஏப்ரல் 01- ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 31- ஆம் தேதி வரையிலான காலக்கட்டத்தில் 5,871.156 மெட்ரிக் டன் எடையுள்ள பழைய இரும்புப் பொருட்கள் ரூபாய் 24.84 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இது ரயில்வேயின் பயணச்சீட்டு அல்லாத பிற வருவாயை அதிகரிப்பதற்கும், ரயில்வே வளாகங்களைத் தூய்மையாகப் பராமரிப்பதற்கும், கோட்டம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இதில் பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்ட தண்டவாளங்கள் 5,318.906 மெட்ரிக் டன் விற்பனை செய்யப்பட்டதன் மூலம் ரூபாய் 18.75 கோடியும், 30.54 மெட்ரிக் டன் இரும்பு அல்லாத உலோகக் கழிவுப் பொருட்கள் (Non-Ferrous Scrap) மூலம் ரூபாய் 3.47 கோடியும், 521.71 மெட்ரிக் டன் இரும்புக் கழிவுப் பொருட்கள் (Ferrous Scrap) மூலம் ரூபாய் 2.62 கோடியும் வருவாயாக ஈட்டப்பட்டுள்ளன.
அக்டோபர் 02- ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 31- ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற சிறப்பு விற்பனையில் 2,030.112 மெட்ரிக் டன் பழைய இரும்புப் பொருட்கள் விற்பனையின் மூலம் ரூபாய் 10.67 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இது சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தின் வரலாற்றிலேயே ஒரே மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பழைய பொருட்களின் அதிகபட்ச விற்பனையாகும்.
சிறப்பு இயக்கத்தின் மூலம் நடைபெற்ற விற்பனையில் பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்ட தண்டவாளங்கள் விற்பனையால் ரூபாய் 6.54 கோடியும், இரும்பு அல்லாத உலோகக் கழிவுப் பொருட்கள் விற்பனையால் ரூபாய் 2.55 கோடியும், இரும்புக் கழிவுப் பொருட்கள் விற்பனையால் ரூபாய் 1.58 கோடியும் வருவாயாக ஈட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை ஈட்டப்பட்டுள்ள மொத்தம் ரூபாய் 24.84 கோடி வருவாயில் அடங்கும்.
இதற்கு முன்பு, அதாவது 2025-2026-ஆம் நிதியாண்டில் 11,905.74 மெட்ரிக் டன் பழைய இரும்புப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதன் மூலம் ரூபாய் 37.19 கோடி வருவாயை சென்னை ரயில்வே கோட்டம் ஈட்டியிருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஏழு மாதங்கள் மட்டுமே கடந்துள்ள நிலையில், கடந்த நிதியாண்டின் வருவாயில் 66.8%-ஐ எட்டியுள்ளது. பழைய பொருட்களை விரைந்து அகற்றி, அதிகபட்ச வருவாய் ஈட்டுவதற்கான சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தின் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை இது பிரதிபலிக்கிறது.
பயன்பாடற்ற பழைய பொருட்களைக் கண்டறிந்து, அவற்றை வெளிப்படையான மின்னணு ஏல முறையின் (E-Auction) மூலம் முறையாக விற்பனை செய்வதில் சென்னை கோட்டம் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மூலம் கூடுதல் வருவாய் ஈட்டுவதோடு மட்டுமல்லாமல், ரயில்வே வளாகங்களில் பயன்பாடற்ற பொருட்களை அகற்றி தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், ரயில்வே இடவசதிகளைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தவும் உதவுகின்றன." இவ்வாறு சென்னை ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.