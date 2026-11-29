ரயில்களில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணம்: சாட்டையை சுழற்றிய ரயில்வே - 7 மாதங்களில் ரூ.46 கோடி அபராதம் வசூல்
அனைத்து பயணிகளும் செல்லுபடியாகும் பயணச்சீட்டுகள் அல்லது முறையான பயண அனுமதிச் சீட்டுடன் பயணிக்க வேண்டும் என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 29, 2026 at 5:57 PM IST
சென்னை: தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னைக் கோட்டத்தின் மூலம் இயக்கப்படும் ரயில்களில் டிக்கெட் எடுக்காமல் பயணம் செய்த சுமார் 6.56 லட்ச பேரிடம் இருந்து 46 கோடியே 9 லட்சம் அபராதமாக வசூல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்களில் பயணம் செய்வதற்கு அளிக்கப்பட்ட பயணச்சீட்டு விதிகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கும், உண்மையான பயணிகளின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், புறநகர், மெயில், எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் சிறப்பு ரயில்களில் பயணச்சீட்டுச் சோதனை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ரயில்களில் பயணச்சீட்டு இல்லாத மற்றும் முறையற்ற பயணங்களைக் கட்டுப்படுத்தி டிக்கெட் எடுத்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பான, ஒழுங்கான, வசதியான பயணங்களை வழங்க ரயில்வே துறை சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நடப்பு நிதியாண்டு 2026-27-ன் ஏப்ரல் மாதம் முதல் அக்டோபர் மாதம் வரை உள்ள 7 மாதங்களில் மட்டும் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னைக் கோட்டத்தில் பயணச்சீட்டு இல்லாத மற்றும் முறையற்ற பயண வழக்குகளைக் கண்டறிந்து, 6,56,661 பேரிடம் இருந்து, அபராதம் மற்றும் கட்டண வேறுபாடுகளாக 46 கோடியே 9 லட்ச ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது முந்தைய நிதியாண்டின் இந்தக் காலகட்டத்தில் வசூலிக்கப்பட்ட 36 கோடியே 82 லட்சத்தை விட, 25.18 சதவீதம் அதிகமாகும். அதாவது ரூ. 9.27 கோடி அதிகமாகும். இதனைத் தொடர்ந்து, பயணிகள் செல்லுபடியாகும் பயணச்சீட்டுகளுடன் பயணம் செய்வதை உறுதி செய்வதற்கும், ரயில்வே வருவாயைப் பாதுகாப்பதற்கும் பயணச்சீட்டு சோதனை செய்வது பரிசோதகர்களின் முக்கியப் பொறுப்பாகும்.
அனைத்துப் பயணிகளும் செல்லுபடியாகும் பயணச்சீட்டுகள் அல்லது முறையான பயண அனுமதிச் சீட்டுடன் பயணிக்க வேண்டும். பயணச்சீட்டு பரிசோதகர்கள் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளை, சோதனை ஊழியர்கள் கேட்கும்போது அதனை காண்பிக்க வேண்டும் என சென்னை கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பயணிகள் தங்கள் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு, ரயில் ஒன் மொபைல் செயலி அல்லது ரயில் நிலையங்களில் உள்ள தானியங்கி பயணச்சீட்டு வழங்கும் இயந்திரங்கள் அல்லது ரயில்வே முன்பதிவு மையங்கள் மூலம் தங்கள் பயணச்சீட்டுகளை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சென்னை கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.