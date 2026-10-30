திமுக பினாமிகளுக்கு வாரி வழங்கப்பட்டதா சென்னை திட்டங்கள்? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு
சென்னை மாநகராட்சி மேயருக்கு எந்த விதத்திலும் மரியாதை குறைவு செய்யமாட்டோம். அவருக்கு உரிய மரியாதை வழங்கப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : October 30, 2026 at 4:54 PM IST
சென்னை: திமுகவின் பினாமி நிறுவனங்களுக்காகவே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக சென்னை மாநகராட்சி செயல்பட்டதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை, கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 536 மாணவர்கள் கண்களைக் கட்டிக்கொண்டு ஒரே மாதிரியான அசைவுகளை செய்யும் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி இன்று (அக்டோபர் 30) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்டு உலக சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "இளைஞர்களிடையே போதைப்பொருள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
சென்னை மாநகராட்சி மேயருக்கு எந்த விதத்திலும் மரியாதை குறைவு செய்யமாட்டோம். அவருக்கு உரிய மரியாதை வழங்கப்படும். மழை வெள்ளத்தின் போது யாரும் அழைக்காமல் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம். இதற்கு முன்னர் இருந்த அரசு போல் விளம்பர மாடல் அரசு நாங்கள் கிடையாது. சத்தமில்லாமல் சாதனை செய்யும் விஜய் மாடல் அரசு. எனவே மேயர் பிரியாவிற்கு அந்த எண்ணம் வேண்டாம். அவருக்கு வேண்டிய மரியாதை கொடுக்கப்படும். பேரிடர் காலங்களில் அவரும் களத்தில் இறங்கி பணியாற்ற வேண்டும்.
சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளை மேம்படுத்த வேண்டும், மாநகராட்சி பணிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை. கடந்த ஆட்சியில் சென்னை மாநகராட்சியில் பல்வேறு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருப்பதாக துறைசார்ந்த வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
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தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். மாநகராட்சி பணிகளை செய்த ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை வழங்காமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளனர். இதனால் அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர்.
சென்னை மாநகராட்சியில் திமுக பினாமிகளுக்காகவே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பல்வேறு திட்டங்களும், பல்வேறு பணிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன" என அவர் குற்றம் சாட்டினார்.