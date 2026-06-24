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மொஹரம் பண்டிகை: சென்னை எழும்பூர் - போத்தனூர் இடையே நாளை சிறப்பு ரயில்

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து ஜூன் 25ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.55 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 2:05 PM IST

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சென்னை: மொஹரம் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூர் - கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் இடையே நாளை (ஜூன் 25) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.

இஸ்லாமியர்களின் மொஹரம் பண்டிகை, ஜூன் 26 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. வார விடுமுறையும் சேர்ந்து வருவதால் இதற்காக இஸ்லாமியர்கள் பலர் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல தொடங்கியுள்ளனர். இதில், சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு அதிக அளவிலான மக்கள் செல்ல தயாராகி வருகின்றனர்.

இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, சென்னை எழும்பூர் - கோவை போத்தனூர் இடையே சிறப்பு விரைவு ரயிலை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

சென்னை எழும்பூர் - போத்தனூர் விரைவு சிறப்பு ரயில், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து ஜூன் 25ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்படும். இந்த ரயில் மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.55 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும்.

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மறு மார்க்கமாக, போத்தனூரில் இருந்து ஜூன் 28 ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரவு 11.55 மணிக்கு இந்த ரயில் புறப்படும். மறுநாள் திங்கட்கிழமை காலை 11 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரை வந்தடையும்.

குளிர் சாதன வசதி கொண்ட இரண்டடுக்குப் பெட்டி 1, குளிர்சாதன வசதி கொண்ட மூன்றடுக்கு பெட்டி 2, படுக்கை வசதி கொண்ட இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் 12, பொதுப் பெட்டிகள் 2, சரக்கு பெட்டிகள் 2 என மொத்தம் 19 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.

மேற்கண்ட இரண்டு ரயில்களும் தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருதாச்சலம், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம், பழனி, உடுமலைப்பேட்டை, பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கடவு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி நிறைவடைந்துள்ளது.

இஸ்லாமிய நாள்காட்டியின் ஆண்டின் முதல் மாதமாக முஹர்ரம் உள்ளது. இது, இஸ்லாமியர்களின் 4 புதிய மாதங்களில் ஒன்று. தியாகத் திருநாளாக இது அனுசரிக்கப்படுகிறது.

TAGGED:

MUHARRAM
மொஹரம்
சிறப்பு ரயில்
SOUTHERN RAILWAY
CHENNAI POTHAUR SPECIAL TRAIN

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