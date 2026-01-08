சென்னையில் குறைந்த குற்றங்களின் எண்ணிக்கை: புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்ட காவல்துறை
சென்னை காவல் துறையின் ஒருங்கிணைந்த குற்றப்பிரிவு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக 2025ல் ரவுடி கொலைகள் நடக்காமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : January 8, 2026 at 8:56 PM IST
சென்னை: கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு காவல் துறையின் உரிய நடவடிக்கை காரணமாக கொலை நிகழ்வுகள், வழிப்பறி, செல்போன் பறிப்பு, வாகன திருட்டு குறைந்துள்ளதாக சென்னை காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றான தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையில் சுமார் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். சென்னை மாநகரில் 12 காவல் மாவட்டங்கள் அடங்கிய மாநகர காவல் ஆணையரகம் செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னையை பொருத்த வரை குற்றங்களை தடுப்பதற்கும், குறைப்பதற்கும், குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தரவும் காவல் துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் கொலை குற்றங்கள் உட்பட பல்வேறு குற்றங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளதாவது:-
ரவுடி கொலைகள் இல்லை
சென்னையில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு 105 கொலைகளும், 2024ஆம் ஆண்டு 105 கொலைகளும் நடந்துள்ளன. ஆனால் 2025ஆம் ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கையானது 93ஆக குறைந்திருக்கிறது. இந்த கொலைகள் பெரும்பாலும் சாதாரண சண்டைகளில் திடீர் உணர்ச்சி வசப்படுதல், தவறான உறவு, பணம் ஏமாற்றியது, இடப்பிரச்சினை, மதுபோதையில் சண்டை போன்ற காரணங்களால் மட்டுமே நடந்துள்ளன. அதேசமயம் சென்னை காவல்துறையின் ஒருங்கிணைந்த குற்றப்பிரிவு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக ரவுடி கொலைகள் நடக்காமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைந்த திருட்டு எண்ணிக்கை
2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு குற்ற நிகழ்வுகளின் புள்ளி விவரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், 2025ஆம் ஆண்டு சென்னை பெருநகர காவலின் திறமையான நடவடிக்கையின் காரணமாக பதிவான வழிப்பறி, திருட்டு, செல்போன் பறிப்பு மற்றும் வாகன திருட்டுகள் வெகுவாக குறைந்துள்ளன.
2023 ஆம் ஆண்டில் 325 வழிப்பறி வழக்குகளும், 2024 ஆம் ஆண்டில் 256 வழிப்பறி வழக்குகளும் பதிவான நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டில் தகுந்த குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கையினால், 180 வழிப்பறி வழக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளன.
2023 ஆம் ஆண்டில் 424 செயின் மற்றும் செல்போன் பறிப்பு வழக்குகளும், 2024 ஆண்டில் 310 செயின் மற்றும் செல்போன் பறிப்பு வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. காவல்துறையினரின் தீவிர ரோந்து, வாகன தணிக்கைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் காரணமாக 2025ஆம் ஆண்டில் அந்த எண்ணிக்கை 206 ஆக குறைந்துள்ளது.
2023 ஆம் ஆண்டில் 1,750 மற்றும் 2024ஆம் ஆண்டில் 1,486 வாகன திருட்டு வழக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. காவல்துறை உத்திகள் மற்றும் பிரத்யேக தொழில்முறை நடவடிக்கைகளால் 2025 ஆம் ஆண்டில் இது 1,092 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சீரிய வாகனத் தணிக்கைகள், தகுந்த காவல் பணி செயலிகள் பயன்பாடு மூலம் சிறந்த வகையில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பானது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
குண்டர் சட்ட கைதுகள்
2023 ஆம் ஆண்டில் 714 நபர்களும், 2024 ஆம் ஆண்டில் 1,302 நபர்களும் குண்டர் தடுப்புக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனர். உரிய சட்டம் - ஒழுங்கு மற்றும் தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளினால் 2025 ஆம் ஆண்டில், 540 ரவுடிகள், 125 திருட்டு குற்றவாளிகள், 348 போதைப்பொருள் குற்றவாளிகள் உள்ளிட்ட 1,092 நபர்கள் குண்டர் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதனால் குற்றவாளிகளின் தொடர் குற்ற செயல்பாடுகள் முற்றிலும் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி விசாரணை மேற்கொண்டு சட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை பெற்று தரப்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியாக இக்குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்களை கண்காணித்து, அவர்கள் மேலும் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடாமல் தடுத்திடவும், பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு உரிய நீதி பெற்றுத் தந்திடவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் திறம்பட செயல்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட 23 பெண்களுக்கு கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நீதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
போக்சோ வழக்குகள்
2025 ஆம் ஆண்டு 66 போக்சோ வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்ற விசாரணை மூலம் கடும் தண்டனை பெற்று தரப்பட்டுள்ளது.
அவற்றில் குறிப்பாக, கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு புளியந்தோப்பு காவல் மாவட்டத்தில் வசித்து வந்த 12 வயது சிறுமியை கடத்தி பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த வழக்கு, 2023 ஆம் ஆண்டு மயிலாப்பூர் காவல் மாவட்டத்தில் வசித்து வந்த 8 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தது தொடர்பான வழக்கு, 2023 ஆம் ஆண்டு கோயம்பேடு காவல் மாவட்டத்தில் 10 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த வழக்கு போன்ற முக்கிய போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளது.
நிலுவை வழக்குகள்
சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவில் ஜனவரி 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரை தாக்கலான புகார்களின் பேரில் 661 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. விசாரணை நிலுவையில் இருந்த 410 வழக்குகளின் விசாரணை முடிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த காலகட்டத்தில் 601 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் பிற மாநிலங்களில் இருந்து தொடர் நடவடிக்கைகளின் மூலம் 16 இணையக் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதும் அடங்கும்.
மேலும் பல முக்கியமான வழக்குகளில் நீதிமன்ற விசாரணை முடிவடைந்து 100 குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்று தரப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் போது, தலைமறைவாக இருந்த குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட 747 பிடி ஆணைகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் வழங்கி தனிப்படைகள் மூலம் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சைபர் வழக்குகள்
மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு வந்த 6175 பொது மனுக்கள் விசாரிக்கப்பட்டு, அவற்றில் 5,474 மனுக்களில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றச் சம்பவங்களில் சுமார் ரூ.886,53,18,744 மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் தொடர்பாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. நடவடிக்கைகளின் விளைவாக சுமார் ரூ.459,74,69,167 மதிப்புள்ள அசையாச் சொத்துக்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் உரிய முறையில் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த வருடம் சைபர் கிரைம் புகார் சார்ந்த வழக்குகளில் 177 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இணைய வழி மூலமாக பல்வேறு சமூக வலைதள பதிவு மற்றும் தரவுகள் மூலம் பொதுமக்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கும் சைபர் குற்றவாளிகளின் உரிய தொடர்புகளை கண்டறிந்து வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு, மொத்தம் ரூ.34,74,48,243 மீட்கப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்ட 1,389 நபர்களின் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.