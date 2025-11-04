ஈவிபி பிலிம் சிட்டி உரிமையாளரிடம் ரூ.1.5 கோடி மோசடி: இன்ஸ்டா பிரபலம் மீது வழக்குப் பதிவு!
ஈவிபி பிலிம் சிட்டி உரிமையாளர் அளித்த புகார் அடிப்படையில் இன்ஸ்டா பிரபலம் மீது போலீசார் பணம் மோசடி வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
Published : November 4, 2025 at 10:14 PM IST
சென்னை: தன்னிடம் ரூ.1.5 கோடி மோசடி செய்ததாக ஈவிபி பிலிம் சிட்டி உரிமையாளர் அளித்த புகார் அடிப்படையில், இன்ஸ்டா பிரபலம் மீது 3 பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
சென்னை-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை, செம்பரம்பாக்கம் பகுதியில் ஈவிபி பிலிம் சிட்டி அமைந்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் சந்தோஷ் ரெட்டி. இவர், தனக்கு சொந்தமான பிலிம் சிட்டியை பிக்பாஸ் போன்ற பல நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திரைப்பட படப்பிடிப்புக்கு வாடகைக்கு விட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில் சந்தோஷ் ரெட்டி மீது சமீபத்தில் பெங்களூரு வயாலி காவல் நிலையத்தில் பெண் ஒருவர் பரபரப்பு புகார் ஒன்று அளித்து இருந்தார்.
அந்த புகாரில், ''இன்ஸ்டா பிரபலமும், ஆடை வடிவமைப்பாளருமான பார்வதி ஆகிய என்னை ஈவிபி பிலிம் சிட்டி உரிமையாளர் சந்தோஷ் ரெட்டி காதலிப்பதாக கூறி தொல்லை தந்தார். காதலிக்க மறுத்ததால் என்னையும், என்னுடைய பிள்ளைகளையும் கொன்றுவிடுவதாக கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்'' என்று தெரிவித்து இருந்தார்.
இது குறித்து பெங்களூரு வயாலி காவல்துறையினர் சந்தோஷ் ரெட்டி மீது வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சந்தோஷ் ரெட்டி மீது பெங்களூரு வயாலி காவல் நிலையத்தில் பார்வதி புகார் அளிக்கும் முன்பே பூந்தமல்லி அருகே நசரத்பேட்டை காவல்நிலையம் மற்றும் ஆவடி காவல் ஆணையரக மத்திய குற்றப்பிரிவில் பார்வதி மீது சந்தோஷ் ரெட்டி மோசடி புகாரளித்துள்ள ஆதாரத்தை ஈவிபி பிலிம் சிட்டி உரிமையாளர் சந்தோஷ் ரெட்டி வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் புகார் குறித்து நேரில் ஆஜரான சந்தோஷ் ரெட்டி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறியதாவது:
ஒரு நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமான பார்வதி தன்னை இன்ஸ்டா பிரபலம் என்றும், ஆடை வடிவமைப்பாளர் என்றும் அறிமுகம் செய்து கொண்டு என்னிடம் நட்பாக பழகி வந்தார். நாளடைவில் என்னுடைய வீட்டு சுபநிகழ்ச்சிக்காக ஆடை, வைர நகைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை விலை குறைவாகவும், புது புது டிசைனாகவும் வாங்கியும், வடிவமைத்தும் தருவதாக கூறினார்.
அதற்கு சென்னையை விட பெங்களூருவில் தரமான நகைகளும், பிராண்டட் பொருட்களும் இருப்பதாக கூறினார். இதனை நம்பி பார்வதியின் கணவர் பார்த்திபன் நடத்தி வரும் பிரைம் எண்டர்பிரைசஸ் என்கிற கம்பெனி அக்கவுண்டில் 3 கோடியே 6 லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்தேன். உடனே அடுத்த சில தினங்களில் பார்வதி 3 கோடி ரூபாய் எங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு வந்தால் வரி பிரச்சனை வந்துவிடும் என அந்த பணத்தை திருப்பி என்னுடைய அக்கவுண்டிற்கு அனுப்பினர்.
எனவே பொருட்களை வாங்க நீங்களே பெங்களூருவுக்கு வந்து விடுங்கள் என்று கூறி என்னை பார்வதி பெங்களூரு வர சொன்னார். அதன்படி கடந்த ஜூலை மாதம் 12 ஆம் தேதி நான் பெங்களூரு சென்றேன். ஹோட்டலில் தங்க இருந்த என்னை வலுக்கட்டாயமாக பார்வதியின் வீட்டில் தங்க வைத்தனர்.
அடுத்த நாள் நான், பார்வதி மற்றும் அவரது கணவர் பார்த்திபன் ஆகியோர் பெங்களூருவில் உள்ள பிரபல நகை கடை மற்றும் LUIES VUITTON SHOW ROOM சென்று வைரம் பதித்த AUDEMARS PIGUET வாட்ச், விலையுயர்ந்த செருப்பு, பேக் என பல லட்சத்திற்கு பொருட்களை வாங்கினோம். ஒவ்வொரு பொருட்களை வாங்கும் போதும் பார்வதி சொன்ன அக்கவுண்டிற்கு பணத்தை அனுப்பி வைத்தேன். அவ்வாறு ரூ.1.5 கோடிக்கு மேல் பொருட்கள் வாங்கப்பட்டது.
இதன் பின்னர், ஒரு சில பொருட்கள் மட்டுமே கையில் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் மற்ற பொருட்கள் ஆர்டரின் பெயரில் சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று கூறி என்னை அனுப்பி வைத்தனர். இதன் பிறகு 20 நாட்கள் கழித்து பொருட்கள் வரவில்லையே என்று கேட்க பார்வதியை நான் தொடர்பு கொண்டபோது அவர் செல்போன் அழைப்பை எடுக்கவில்லை.
பின்னர் செல்போனில் whatsapp கால் மூலம் அழைத்தபோது, என்னிடமா காசு கொடுத்தீர்கள்? காசு எங்கு கொடுத்தீர்களோ அங்கு சென்று வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்'' என்று அலட்சியமாக கூறினார். உடனே நான், ''என்னை ஏமாற்றினால் காவல் நிலையத்தில் உன் மீது புகாரளித்து சட்டபூர்வமாக நடவடிக்கை எடுப்பேன்'' என்று கூறினேன். இதை அடுத்து பார்வதி செல்போன் இணைப்பை துண்டித்துக் கொண்டார்.
இதனால் நான் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 17 ஆம் தேதி நசரத்பேட்டை காவல் நிலையம் மற்றும் ஆவடி காவல் ஆணையரக மத்திய குற்றப்பிரிவு ஆகிய இடங்களில் பார்வதி மீது புகார் அளித்தேன். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் நசரத்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பார்வதி, அவரது நண்பர் நித்திஷ் ஆகிய இருவர் மீது 316,318,351 ஆகிய 3 பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அதேப் போன்று ஆவடி காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில், மத்திய குற்றப்பிரிவு பிரிவிலும் பார்வதி, கணவர் பிரேம் ஆகியோர் மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரில் பார்வதியின் வங்கிக்கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ''சில ஆன்மீகவாதிகள் அறிவியலுக்கு எதிரான கருத்துகளை பரப்புகின்றனர்'' - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு!
இந்நிலையில் பார்வதி கடந்த 14/7/2025 அன்று நான் மிரட்டியதாக பெங்களூரு காவல் நிலையத்தில் மீது பொய் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால் அதற்கு பிறகு தான் பார்வதி தரப்பினருக்கு பணப் பரிமாற்றங்கள் செய்துள்ளோம். அதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளது. இதற்கிடையே செப்டம்பர் மாதம் 17 ஆம் தேதி நான் அளித்த புகாரில் காவல் துறையினர் விசாரணைக்கு அழைத்தனர். ஆனால், விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமின் மனு அளித்தார். அது டிஸ்மிஸ் ஆகிவிட்டது.
சமுதாயத்தில் செல்வாக்கான நபர்களை குறி வைத்து பார்வதி தொடர்ந்து இதுபோல் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். விசாகப்பட்டினத்தில் ஒரு பிரபல தொழிலதிபரிடம் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ரூபாய் 20 லட்சத்தை ஏமாற்றியதாக பார்வதி மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் கர்நாடகாவில் பிரபல ஜவுளி தொழிலதிபர் ஒருவரை ஏமாற்றி அங்கும் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இவ்வாறு சந்தோஷ் ரெட்டி கூறினார்.