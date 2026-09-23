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பேட்மிண்டன் விளையாடிய போது சோகம்: உதவி ஆணையரின் மகன் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

மயங்கி விழுந்த சிவசூர்யாவை தந்தை கௌதமன் மற்றும் அருகில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிவ சூர்யா ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

உயிரிழந்த சிவ சூர்யா
உயிரிழந்த சிவ சூர்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 11:05 PM IST

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சென்னை: பேட்மிண்டன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த காவல் ஆணையரின் மகன் மயங்கி விழுந்து மரணம் அடைந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை காவல்துறையில் உதவி ஆணையராக பணியாற்றி வருபவர் கவுதமன். இவர் மதுரவாயல் அருகே உள்ள ஆலப்பாக்கம் மெட்ரோ நகர் பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

இவரது இளைய மகன் சிவ சூர்யா (23). இவர்கள் இவரும் தங்கள் வீட்டின் அருகே உள்ள பேட்மிண்டன் உள் அரங்கத்தில் இன்று விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர்.

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விறுவிறுப்பாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் போதே, திடீரென சிவ சூர்யா மயங்கி விழுந்துள்ளார். இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த தந்தை கௌதமன் மற்றும் அருகில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக சிவ சூர்யாவை மீட்டு வடபழனியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர்.

அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிவ சூர்யா ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சிவ சூர்யா உயிரிழந்ததற்கான காரணம் பிரேதப் பரிசோதனை முடிந்த பிறகே தெரியவரும் என போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.

சமீபகாலமாகவே, ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள், மைதானங்களில் விளையாடுபவர்கள் மாரடைப்பால் உயிரிழக்கும் சம்பவங்களை அதிகம் பார்க்க முடிகிறது.

நீண்டகால இடைவெளிக்கு பிறகு திடீரென தீவிர உடற்பயிற்சியில் அல்லது விளையாட்டில் ஈடுபடும் போது இதுபோன்ற மாரடைப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

TAGGED:

பேட்மிண்டன்
மாரடைப்பு
இளைஞர்
சென்னை
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