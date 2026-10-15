3 மாதத்தில் ரூ. 7 லட்சம் லாபம்: ஆன்லைன் மோசடியில் ஈடுபட்ட 3 இளைஞர்கள் கைது
ஆன்லைன் மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளிக்க முன்வர வேண்டும் என்று காவல்துறையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 15, 2026 at 10:29 AM IST
சென்னை: மூன்று மாதத்தில் 7 லட்ச ரூபாய் லாபம் என்று ஆசைகாட்டி ஆன்லைன் டிரேடிங் மோசடியில் ஈடுபட்ட மூன்று இளைஞர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னையை அடுத்த திருவேற்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் கவின் பிரசாத் (24), கீர்த்தி வாசன் (24), பார்த்திபன் (24). இவர்கள் ஆன்லைன் டிரேடிங் நிறுவனம் ஒன்றை கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு தொடங்கி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நடத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், ஜஸ்ட் மார்க்கெட்ஸ் (just markets), மெட்டா டிரேடர்ஸ் 5 (meta traders 5) உள்ளிட்ட டிரேடிங் இணையதளங்களில் வெளிநாட்டு கரென்சிகளில் முதலீடு செய்து அதிக லாபம் பெறலாம் எனக்கூறி இதற்கான வகுப்புகள் எடுக்கப்படுவதாக Trading Crew என்ற இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளம்பரம் செய்துள்ளனர். இதனை நம்பி ஒரு பேட்சிற்கு 40 பேர் வீதம் 32 பேட்சுகள் டிரேடிங் வகுப்புகளை நடத்தி உள்ளனர்.
இதற்காக ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் தலா 40 ஆயிரம் ரூபாய் வசூலித்துள்ளனர். மேலும், இந்த வகுப்புகளை நடத்தி ஈ.சி.ஆர், கொடைக்கானல் போன்ற இடங்களில் நீச்சல் குளம், கிளப் உள்ளிட்ட சகல வசிகளும் உள்ள சொகுசு பங்களாக்களை எடுத்து வாரக்கணக்கில் வாடகைக்கு எடுத்து, forex டிரேடிங் எப்படி செய்வது, எதிர்ல் டிரேடிங் செய்ய வேண்டும், அதிக லாபம் பெறுவது எப்படி என பலவகையான மாயாஜால வார்த்தைகளை கூறி பணம் பறித்து வந்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, ஒரு புதிய வகுப்புகள் தொடங்கும்போது பழைய வகுப்புகளில் இருக்கும் ஒரு நபரை அழைத்து டிரேடிங் என்றால் என்ன என்பது தெரியாது வகுப்புகளை தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு இரண்டு வாரத்தில் 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்தேன், 3 மாதத்தில் ரூ. 7 லட்சம் லாபம் எனக்கூறி சதுரங்க வேட்டை திரைப்படத்தில் வரும் காட்சிகளை நிஜத்தில் நடத்தி இளைஞர்களை மூளை சலவை செய்து நண்பர்கள் மூவரும் கோடிகளில் சம்பாதித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், இவர்கள் டிரேடிங் மூலம் சில நிமிடங்களில் கோடி கணக்கான ரூபாய் வருவாய் ஈட்டியதாக கொண்டாடும் வீடியோ காட்சி ஒன்று சமுக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது. இதனைத் தொடர்ந்து மதுரை FQL நிதி மோசடி போன்ற இந்த ஆன்லைன் டிரேடிங் மோசடியும் நடந்து விடாமல் இருக்க ஆவடி காவல் ஆணையாளர் செந்தில்குமார் உத்தரவின்பேரில் இணையவழி குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் சுபாஷிணி தலைமையிலான காவல்துறையினர் இவர்கள் மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர்.
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மேலும், அவர்களிடம் இருந்து 3 செல்போன்கள், வங்கி கனக்குகள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர். மேலும், இந்த கும்பலால் பணம் இழந்து பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் தைரியமாக முன்வந்து புகாரளிக்க வேண்டும் எனவும், இதுபோன்று செபி, ரிசர்வ் வங்கி போன்றவற்றின் அங்கீகாரமில்லாத இணையதளங்களில் டிரேடிங் என பணத்தை முதலீடு செய்து பணத்தை இழக்க வேண்டும் எனவும் ஆவடி காவல் ஆணையரக சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.