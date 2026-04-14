சவுக்கு சங்கருக்கு 3 நாள்கள் பரோல் வழங்க சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவு
சவுக்கு சங்கரின் தாயார் கமலாவின் இறுதிச் சடங்கு பெங்களூருவில் நடைபெறுவதால், அதில் பங்கேற்கும் பொருட்டு அவருக்கு ஏப்.13 முதல் ஏப். 16 வரை பரோல் வழங்க சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
Published : April 14, 2026 at 6:06 PM IST
சென்னை: பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு 3 நாள்கள் தற்காலிக நிபந்தனை விடுப்பு (பரோல்) வழங்கி சென்னை காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பெங்களூருவில் இருந்து வந்த சவுக்கு சங்கரின் தாயார், உடல் நலக்குறைவு காரணமாக நேற்று உயிரிழந்தார். தமது தாயாரின் மறைவையடுத்து தமக்கு பரோல் வழங்க கோரி சவுக்கு சங்கர் நீீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த நிலையில் அவருக்கு சென்னை பெருநகர காவல் துறை 3 நாள்கள் பரோல் வழங்க அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, சென்னை காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில், 'தடுப்புக்காவல் சிறைவாசி சங்கர் (எ) சவுக்கு சங்கரின் தாயார் கமலா, ஏப்.13ஆம் தேதி இறந்துவிட்டதாகவும், தாயாரின் இறுதி சடங்கு ஏப்.14-இல் நடைபெற இருப்பதால் அதில் கலந்துகொள்ள வேண்டி தமக்கு நிபந்தனை விடுப்பு வழங்கும்படி சவுக்கு சங்கர் தரப்பில் கோரப்பட்டுள்ளது.
சவுக்கு சங்கர் தாயாரின் இறுதிச் சடங்கு பெங்களூருவில் நடைபெறுவதால், அவருக்கு ஏப்.13ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வரை தற்காலிக நிபந்தனை விடுப்பு (பரோல்) வழங்க வேண்டும்.
சவுக்கு சங்கர் மத்திய சிறையில் இருந்து நிபந்தனைகளுக்கு உள்பட்டு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, மீண்டும் சென்னை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும். பொது அமைதி மற்றும் பொது ஒழுங்குப் பராமரிப்பிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபடக் கூடாது. வழக்கு தொடர்பான சாட்சியங்களுக்கும் சாட்சிகளுக்கும் இடையூறும், தடையும் ஏற்படுத்தக் கூடாது ஆகிய நிபந்தனைகளுடன் தேவையான பிணையை பெற்றுக் கொண்டு, சவுக்கு சங்கரை தற்காலிக நிபந்தனை விடுப்பில் விட அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் தொழிலதிபர் ஒருவரை மிரட்டி பணம் பறித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை சைதாப்பேட்டை மற்றும் ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 13-ஆம் தேதி சவுக்கு சங்கரை தனிப்படை போலீஸ்சார் கைது செய்தனர்.
ஆனால் அவருக்கு உடலில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருப்பதால் மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீனில் விடுவிக்கக் கோரி அவரது தாயார் கமலா, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் சவுக்கு சங்கருக்கு கடந்த மார்ச் 25-ஆம் தேதி வரை, 3 மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது.
ஜாமீனில் வெளியே வந்த சவுக்கு சங்கர், நிபந்தனைகளை மீறி வீடியோக்களை வெளியிடுவதாகவும், விசாரணை அதிகாரிகளை மிரட்டுவதாகவும் கூறி, அவருடைய ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி காவல் துறை சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், யாரைப் பற்றியும் சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோக்கள் வெளியிடக் கூடாது என்றும், நிபந்தனைகளை மீறிச் செயல்பட்டால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் சவுக்கு சங்கருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.
கடந்த மார்ச் 25-ஆம் தேதியுடன் சவுக்கு சங்கருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீன் முடிவடைந்தது. ஆனால், அவர் சரணடையாததால் அவரை போலீசார் கைது செய்யலாம் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து சென்னை தனிப்படை போலீசார், சவுக்கு சங்கரை தேடப்படும் நபராக அறிவித்து தீவிரமாக தேடியபோது, முடிந்தால் தன்னை கைது செய்யுங்கள் என்று காவல் துறைக்கு அவர் சவால்விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஆந்திராவில் விடுதி ஒன்றில் தலைமறைவாக இருந்த சவுக்கு சங்கரை தனிப்படை போலீசார் கடந்த 8ஆம் தேதி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.