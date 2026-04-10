சென்னை காவல் ஆணையரை மாற்ற வேண்டும்; தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் பாஜக மனு

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காவல் துறையை அரசியல் நோக்கில் பயன்படுத்தி வருகிறார் என்று முன்னாள் எம்.பி. நரசிம்ம ராவ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து மனு கொடுத்த பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாஜக-வினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 10, 2026 at 4:12 PM IST

சென்னை: திமுக அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் சென்னை காவல் ஆணையரை மாற்ற வேண்டும் என்று பாஜகவி-னர் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அருண், ஊடகப் பணியாளர்களுக்கு தொந்தரவு அளித்ததாக குற்றம்சாட்டிய பாஜகவினர், அவரை உடனடியாக பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் பூகார் அளித்தனர்.

முன்னாள் டிஜிபி பாலச்சந்திரன், பாஜக சட்டப்பிரிவு தலைவர் குமாரகுரு, முன்னாள் சட்டப்பிரிவு தலைவர் சௌந்தரராஜன், முன்னாள் ராஜ்யசபா எம்.பி நரசிம்ம ராவ் ஆகியோர் கொண்ட குழு, தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை சென்னை தஸைமைச் செயலகத்தில் இன்று நேரில் சந்தித்து இந்த புகாரை அளித்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த குமாரகுரு, "சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் ஐபிஎஸ்-ஐ உடனடியாக பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். சமீபகாலமாக யூடியூப் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் கருத்து பதிவிடும் ஊடகவியலாளர்கள் மீது சட்டவிரோதமாக சம்மன் அனுப்பி காவல் துறை அச்சுறுத்தி வருகின்றது.

உதாரணமாக, சமீபத்தில் ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் கார்த்திக் என்ற யூடியூபரை அழைத்து விசாரணை நடத்தி, குறிப்பிட்ட நிகழ்வு ஒன்றை செய்தியாக வெளியிட்டது குறித்து மிரட்டியுள்ளனர். இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது" என்று குற்றம்சாட்டினார்.

முன்னாள் எம்.பி. நரசிம்ம ராவ் கூறியபோது, "முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காவல்துறையை அரசியல் நோக்கில் பயன்படுத்தி வருகிறார். எதிர்மறையான கருத்துகளை வெளியிடும் யூடியூபர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் மீது காவல்துறை மூலம் அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. இது சட்ட விரோதமானதும், ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானதும் ஆகும்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்று தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்துள்ளோம். தேவையானால் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் இந்த விவகாரத்தை எடுத்துச் செல்வோம். உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடராமல் இருக்க சென்னை காவல் ஆணையரை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். இதனை பரிசீலிப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்" என கூறினார்.

சமீபத்திய அதிகாரிகள் இடமாற்றம்:

ஏற்கெனவே தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் நீண்டகாலமாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றி வரும் அரசு அதிகாரிகளை வேறு இடங்களுக்கு மாற்றி வருகிறது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் தமிழகத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமார் ஐஏஎஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டார். முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் இந்த பதவியை வகித்து வந்த நிலையில் இந்த அதிரடி மாற்றத்தை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது.

இதேபோல், முன்னதாக பொறுப்பு டிஜிபியாக இருந்த வெங்கட்ராமன் உட்பட 2 மாவட்ட ஆட்சியர்கள், 2 மாநகராட்சி காவல் ஆணையர்கள், ஒரு ஐஜி ஆகியோரை இடமாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

