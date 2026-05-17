நைட் 10 மணிக்குள்ள கடைய மூடிறணும்; டாஸ்மாக், எலைட்னு எதுவுமே திறந்திருக்கக்கூடாது - சென்னை காவல் ஆணையர் அதிரடி
வழக்குகளை விரைந்து முடிக்கவும் காவல் அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 17, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகள், டாஸ்மாக் எலைட் கடைகள் இரவு 10 மணிக்குள் கட்டாயம் மூடப்பட வேண்டும் என சென்னை காவல் ஆணையர் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தலின்படி, சென்னை காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் இதுதொடர்பாக காவல் உயரதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன்படி, மதியம் 12 மணி தொடங்கி இரவு 10 மணி வரை மட்டுமே டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் டாஸ்மாக் எலைட் கடைகள் இயங்க வேண்டும். 10 மணிக்கு கட்டாயம் இவை அனைத்தும் மூடப்பட வேண்டும். பத்து மணிக்கு மேல் சட்டவிரோதமாக மதுபானம் விற்பனைச் செய்யக்கூடாது. மீறி விற்பனை செய்தால் அந்த ஊழியர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சட்டவிரோத மதுபான விற்பனையில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கையை அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும். அத்துடன், 10 மணிக்குள் அனைத்து மதுபான கடைகளும் மூடப்பட்டுவிட்டதா? என்பதை காவல்துறையினர் ரோந்து சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும். மேலும், கடை மூடியிருப்பதை புகைப்படம் எடுத்து ரோந்து சென்ற காவலர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
இதேபோல், எஃப்எல் 2 மற்றும் எஃப்எல் 3 அனுமதி பெற்ற மனமகிழ் மன்றங்கள் (பார் மற்றும் கிளப்புகள்) அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டுமே மது விற்பனைச் செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, இரவு 11-12 மணிக்குள் அவை மூடப்பட்டுவிட வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரத்தை மீறி அவர்கள் மது விற்பனைச் செய்வது கண்டறியப்பட்டால், ரோந்து செல்லும் காவலர்கள் உட்பட அனைவர் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று காவல் உயரதிகாரிகளுக்கு சென்னை காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, வழக்குகளை விரைந்து முடிக்கவும் காவல் அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்படும் நபர்களின் வழக்குகளை முறையாக ஆய்வு செய்து குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கொலை குற்ற வழக்குகளில் 90 நாட்களுக்குள் விசாரணைகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
'ஏ ப்ளஸ்' மற்றும் 'ஏ' ஆகிய வகை ரவுடிகள் விவகாரத்தில் முறையாக விசாரணை நடத்தி, அவர்களுக்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். போதைப் பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு போலீஸாரால் கைது செய்யப்படுபவர்கள் மீதான அனைத்து குற்றங்களையும் 60 நாட்களுக்குள் கண்டறிந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வழக்குகளை நிலுவையில் விடக்கூடாது எனவும் காவல் ஆணையர் அறிவுறுத்தி உள்ளதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் மேலும் தெரிவித்துள்ளன.
மேலும், போக்சோ தொடர்பான வழக்குகளை 60 நாட்களுக்குள் விரைந்து முடிக்க வேண்டும், பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பான பணிகளை உயரதிகாரிகள் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்க வேண்டும், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க வருபவரை கண்ணியமாக நடத்த வேண்டும், புகாரின் அடிப்படையில் சிஎஸ்ஆர் (CSR) மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) உடனடியாக பதிவு செய்ய வேண்டும், பிங்க் பேட்ரோல் வாகனங்களை அதற்கான பணிக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் சென்னை மாநகர காவல் துறையினருக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை வழக்குகளை காவல் ஆணையராகிய தானே அடிக்கடி ஆய்வு செய்வேன் என்று கூறியுள்ள சென்னை காவல் ஆணையர், இந்த உத்தரவுகள் அனைத்தையும் காவலர்கள் கடைப்பிடித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் நற்பெயரை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை போலீசாருக்கு காவல் ஆணையர் அபின் தினேஷ் மோதக் அறிவுறுத்தி உள்ளார் எனவும் அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.