சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மாற்றம்; தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி
தாம்பரம் காவல் ஆணையராகவும் அபின் தினேஷ் மோதக் பணியாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 10, 2026 at 9:25 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருணை பணியிட மாற்றம் செய்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரேகட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலை நேர்மையாக நடத்தும் வகையிலும், 100% வாக்குப்பதிவை உறுதிச் செய்யும் வகையிலும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினர் தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே பல்வேறு ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றம் செய்துள்ளது.
அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளராக இருந்த முருகானந்தம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சாய்குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்தார். அதேபோல், தமிழ்நாடு காவல்துறையின் பொறுப்பு டிஜிபியாக (சட்டம் - ஒழுங்கு) இருந்த வெங்கட்ராமனை பணியிட மாற்றம் செய்து புதிய டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோரை தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் நியமித்திருந்தது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபியாக இருந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் மாற்றப்பட்டு சந்தீப் மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த அருணை பணியிட மாற்றம் செய்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது. அத்துடன் சென்னை மாநகரின் புதிய காவல் ஆணையராக குற்றப்பிரிவு மற்றும் அமலாக்கப்பிரிவு ஏடிஜிபியாக உள்ள அபின் தினேஷ் மோதக் ஐபிஎஸ்யை நியமித்துள்ள தேர்தல் ஆணையம், இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளருக்கு கடிதமும் அனுப்பியுள்ளது. அவர் பொறுப்பேற்றது தொடர்பாக நாளை (ஏப்ரல் 11) காலை 11.00 மணிக்குள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிக்கை அளிக்குமாறு அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் காரணமாக மாற்றப்பட்ட அதிகாரிகள், தேர்தல் முடியும் வரை தேர்தல் தொடர்பான எந்தவொரு பணியிலும் ஈடுபடுத்தப்படக்கூடாது எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
யார் இந்த அபின் தினேஷ் மோதக்?
1997 பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அபின் தினேஷ் மோதக், மாநில குற்ற ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் பணியாற்றியவர். சிபிஐ மற்றும் என்ஐஏ போன்ற மத்தியப் புலனாய்வு அமைப்புகளிலும் பணியாற்றியுள்ளார். சென்னை தாம்பரம் மாநகரின் மூன்றாவது காவல்துறை ஆணையராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.