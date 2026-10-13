பைக் ரேஸ்களில் ஈடுபடும் இளைஞர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை - காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் எச்சரிக்கை
பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை வாகனங்களை இயக்க அனுமதிக்கக்கூடாது என்று சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 11:15 AM IST
சென்னை: ஆபத்தான முறையில் பைக் ரேஸ்களில் ஈடுபடும் இளைஞர்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், போக்குவரத்து விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளில் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், போக்குவரத்து காவல்துறையின் ரோந்து பணிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தனது சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியில் இருந்து இருசக்கர வாகனங்களை வழங்க முன்வந்தது.
இதன்படி, சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையரக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிஎஸ்கே நிர்வாக இயக்குநர் விஸ்வநாதன் முன்னிலையில், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், 38 ஹோண்டா ஷைன் மற்றும் 25 ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் என மொத்தம் 63 இருசக்கர வாகனங்களை போக்குவரத்து காவல்துறையினரின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கினார்.
பைக் ரேஸ்களில் ஈடுபடும் இளைஞர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை
தொடர்ந்து, இருசக்கர வாகனங்களின் அணிவகுப்பையும் காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் பேசியபோது, “சென்னை மாநகரத்தில் போக்குவரத்தைச் சீரமைப்பது காவல்துறையின் மிக முக்கியமான பணிகளில் ஒன்றாகும்.
போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டால் பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே போக்குவரத்து ஒழுங்காக நடைபெறுவதை உறுதி செய்வது அவசியமாகும். சென்னையில் பைக் ரேஸ்களில் ஈடுபடும் இளைஞர்கள், ஆபத்தான முறையில் பைக் சாகங்களில் ஈடுபடுவது கவலைக்குரியதாக உள்ளது.
ஆபத்தான முறையில் பைக் ரேஸ்களில் ஈடுபடும் இளைஞர்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை தொடரும். குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகத் தொடர்புகொள்ளும் இளைஞர்கள், குழுவாகச் சேர்ந்து சாலைகளில் ஆபத்தான முறையில் வாகனங்களை இயக்குவதை தடுக்க காவல்துறை தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
இத்தகைய விதிமீறல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட இளைஞர்கள் சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 15 மற்றும் 16 வயதுடைய சிறுவர்கள் சிலர், ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கான வயதை எட்டாத நிலையிலும், போதிய பயிற்சியின்றி இருசக்கர வாகனங்களை இயக்குகின்றனர்.
இவ்வாறு வாகனங்களை இயக்கும்போது அதிகளவில் விபத்துகள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்க வேண்டும். சிறுவர்கள் வாகனங்களை இயக்க அனுமதிக்க கூடாது. இளைஞர்கள் பைக் ரேஸ்களில் ஈடுபடாமல் இருக்க ஆசிரியர்களும், பெற்றோர்களும் அறிவுறுத்த வேண்டும்.
உரிய வயது மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் சிறுவர்கள் வாகனங்களை இயக்குவது கண்டறியப்பட்டால், வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வதுடன், பெற்றோர்கள் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றுத் தெரிவித்தார்.
சி.எஸ்.கே-வில் தோனி தொடர்வார்
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் பேசியபோது, “ஐபிஎல் போட்டிகளைச் சென்னையில் காவல்துறையினர் மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்து வருகின்றனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கும்போதும் காவல்துறையினர் சிறப்பான பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து மேலாண்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி அடுத்த ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்விக்கு, “தோனி வீரராக தொடர்கிறார். அவர் அடுத்த தொடரில் விளையாட வாய்ப்புள்ளது” என்றுத் தெரிவித்தார்.