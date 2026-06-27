ETV Bharat / state

போதைப் பொருள்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தமிழ்நாடு சிறப்பாக செயல்படுகிறது - சென்னை கமிஷனர் அமல்ராஜ்

அனைத்து பள்ளிகளிலும் ’ஆன்ட்டி டிரக் கிளப்ஸ்’ மூலம் மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருட்கள் தடுப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ்
சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாடு போதை பொருள்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என சென்னை மாநகர ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் எழும்பூரில் உள்ள தமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியத்தில், உணவுத் திருவிழா தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக நேற்று நடைபெற்றது. இந்த உணவுத் திருவிழாவில் மொத்தம் 21 கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில், தமிழ்நாடு பாரம்பரிய உணவுகள், சைவம், அசைவ உணவு வகைகள், பல்வேறு சுவைமிக்க உணவு வகைகள் மற்றும் ஏராளமான வீட்டு தயாரிப்பு உணவுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில், உணவுத் திருவிழாவில் மக்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் வருகை தந்து, உணவு அருந்தினர். தொடர்ந்து சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் கலந்து கொண்டு, உணவுக் கடைகளை பார்வையிட்டு, உணவருந்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ், ”தமிழ்நாடு காவல் அருங்காட்சியகத்தில் இந்த உணவுத் திருவிழா நடைபெற்றது. அருங்காட்சியகம் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடமாகும். இங்கு கடந்த நான்கு வருடங்களில் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் வந்து பார்வையிட்டுள்ளனர். குறிப்பாக வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் பலர் வந்து பார்வையிட்டுள்ளனர்.

அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் பல வருடங்களாக பயன்படுத்தக்கூடியது. மேலும் இந்தியாவில் தலைசிறந்த அருங்காட்சியமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இந்த உணவுத் திருவிழாவில் இங்குள்ள உணவக பல நிறுவனங்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து, நாம் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதனால் விலைகளில் மாற்றம் இருக்கலாம்” என்றார்.

போதைப் பொருள் ஒழிப்பு குறித்து பேசுகையில், “போதைப் பொருட்களை தடுப்பதற்காக ஏராளமான முயற்சிகள் எடுத்து வருகிறோம். போதைப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்த அனைத்து பள்ளிகளிலும் ’ஆன்ட்டி டிரக் கிளப்ஸ்’ தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு அடிப்படையிலேயே போதைப் பொருட்கள் தடுப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடிகிறது. இது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாநிலங்களை விட, நமது மாநிலத்தில் தற்போது போதைப் பொருள்கள் தடுப்பு என்பது சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிங்க: வாடகைத் தாய் குழந்தைக்கு உரிமை கோரும் பெற்றோர்; 4 வாரங்களில் முடிவெடுக்க கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவு

காவல்துறையை பொறுத்தவரை போதை பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்களை கண்டறிந்து, தொடர்ந்து சிறப்பாகவே கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. டிரக் ஃபிரி தமிழ்நாடு என்ற செயலி மூலம் சுயவிவரங்களை பகிராமல், போதைப் பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இதன் மூலமாக இது போன்ற தவறுகளில் ஈடுபடுபவர்களின் மீதான நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

TAGGED:

போதைப் பொருள்கள் தடுப்பு நடவடிக்கை
சென்னை கமிஷனர் அமல்ராஜ்
சென்னை காவல் ஆணையர்
DRUG USE PREVENTION
COMMISSIONER AMALRAJ

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.