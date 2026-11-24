சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் மூலம் ரூ.455 கோடி பணம் மோசடி - காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் அதிர்ச்சி தகவல்
அரசு வங்கி கணக்கில் ரூ.22 கோடி பணம் திருடப்பட்டது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 24, 2026 at 8:49 AM IST
சென்னை: இந்த ஆண்டு இதுவரை சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் மூலம் ரூ.455 கோடி பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள கொச்சின் ஹவுஸ் காவலர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் ரூ.18 லட்சம் மதிப்பிலும், மக்கீஸ் கார்டன் காவலர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் ரூ.7 லட்சம் மதிப்பிலும் சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்கான உபகரணங்கள் மற்றும் நடைப்பயிற்சி வசதிகளுடன் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பூங்காக்களை சென்னை காவல் ஆனையர் அமல்ராஜ் திறந்து வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், “கொச்சின் ஹவுஸ் காவலர் குடியிருப்பில் அனைத்து நிலைகளையும் சேர்ந்த காவலர்கள் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு 1,036 குடியிருப்புகள் உள்ள நிலையில், சுமார் 5 ஆயிரம் பேர் வசித்து வருகின்றனர்.
காவலர்களின் குடும்பத்தினரின் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கும், பொழுதுபோக்குவதற்கும், விளையாட்டுத் திறனை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் இந்தப் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு நேரங்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் மின்விளக்கு கோபுரங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை மாநகரில் மொத்தம் 74 காவலர் குடியிருப்புகள் உள்ளன.
போதிய இடவசதி உள்ள குடியிருப்புகளில் இதுபோன்ற பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, மக்கீஸ் கார்டனிலும் பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, போக்குவரத்து விதிமீறல் தொடர்பாக அபராதம் செலுத்துவதற்கான நோட்டீஸ் அனுப்புவது போன்று போலி இணையதளங்களை உருவாக்கி, பணம் பறிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்பாக சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள குற்றவாளிகளை விரைவில் கைது செய்வோம். முந்தைய காலங்களில் இதுமாதிரி நடைபெற்றது. பின்னர் சில காலம் இது நடைபெறாமல் இருந்தது. தற்போது அதே குற்றவாளிகள் இதில் மீண்டும் ஈடுபடுவது தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து, அரசு வங்கி கணக்கில் ரூ.22 கோடி பணம் திருடப்பட்டது தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. சில குற்றவாளிகள் பிடிபட்டுள்ளனர்.
விரைவில் கூடுதல் விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படும். சென்னை மாநகரில் இந்த ஆண்டு இதுவரை சைபர் குற்றங்கள் மூலம் 455 கோடி ரூபாய் பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் அதிகம். மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தில் சுமார் 20 சதவீதம் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் திரும்பக் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் தொடர்பான புகார்கள் அளிக்கப்பட்டவுடன், பணத்தை விரைவாக முடக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 1930 என்ற எண்ணில் புகார் அளித்தால், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை உடனடியாக முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
முடக்கப்பட்ட பணத்தைப் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் திரும்பப் பெற்றுத் தரவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுதொடர்பாக கடந்த வாரம் ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து, போக்குவர்த்து விதிமீறல் தொடர்பான போலி இணையதளம் மூலம் மோசடி செயப்பட்டதாக இரண்டு புகார்கள் வந்துள்ளன. இதில் 3.5 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் புகார்கள் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார்.