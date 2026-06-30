சென்னையில் பைக் சாகசம் என்ற பெயரில் அதகளம்; 6 மாணவர்கள் கைது
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மாணவர்கள் என்பதால் அவர்களது எதிர்கால நலனைக் கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கலாமா? அல்லது பெற்றோரை அழைத்து எச்சரித்து அனுப்பலாமா என போலீசார் ஆலோசனை நடத்தினர்.
Published : June 30, 2026 at 4:36 PM IST
சென்னை: பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில், நள்ளிரவில் ஆபத்தான முறையில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட 6 மாணவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னையில் முக்கிய சாலைகளான அடையாறு, பெசன்ட் நகர் உள்ளிட்ட சாலையில், பைக்கில் சில இளைஞர்கள் பேரிகார்டை கையில் இழுத்துச் சென்ற வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலான நிலையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, கடந்த புத்தாண்டு இரவு, மெரினா சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக சென்று, சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேரிகார்டை இழுத்துச் சென்ற காட்சிகள் பரவி சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அதை தொடர்ந்து, சென்னையில் இரவு நேரங்களில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னையில் தலைதூக்கும் ‘பைக்’ சாகசம்- அதகளம் செய்யும் பாய்ஸ்#chennai | #bikewheeling | #bikerace | #chennaiboys | #chennaiboysatrocity | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/naVBEDSkYl— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 29, 2026
இதனால், கடந்த சில மாதங்களாகவே சென்னையில் இரவு நேரத்தில் பைக் சாகசங்களில் ஈடுபடுவது உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், இரவு நேரங்களில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபடுவது சென்னையில் மீண்டும் தலை தூக்கியுள்ளது.
அந்த வகையில், அடையாறு, பெசன்ட் நகர் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் இரவு நேரத்தில் அதிவேகமாக பைக் ஓட்டுவது, வீலிங் செய்வது சாலையில் உள்ள பேரிகார்டை இழுத்துச் சென்று தீப்பொறி வர வைப்பது உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபடும் வீடியோவை சில இளைஞர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்தனர். அந்த வீடியோ உடன் கானா பாடலும் இணைக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த வீடியோ காட்சிகள் வைரலான நிலையில், அதை ஆதாரமாக வைத்து சாகசத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் யார்? என அடையாறு போக்குவரத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், சிசிடிவிகளை ஆய்வு செய்த போது, வாகனத்தின் பதிவு எண்கள் சிக்கியது. பின்னர், அந்த வாகனம் யாருடையது? அதில் வந்த நபர்கள் யார்? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்தனர்.
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அதன்படி, சாலையில் அதகளம் செய்த 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அதில், 16, 17 வயது மாணவர்களும் இருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், அந்த மாணவர்கள் பல்லாவரம் மற்றும் அடையாறு பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், அவர்கள் அனைவரும் நண்பர்கள் என்பதால், சனி அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இப்படி பைக் சாகசத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
அது மட்டுமின்றி, இந்த செயலை விளையாட்டுக்கு தெரியாமல் செய்து விட்டதாக அவர்கள் காவல்துறையிடம் தெரிவித்துள்ளனர். அதனாலும், அவர்கள் பள்ளிக் கல்லூரி மாணவர்கள் என்பதாலும், அவர்களது எதிர்கால நலனைக் கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கலாமா? பெற்றோரை அழைத்து எச்சரித்து எழுதி வாங்கிக் கொண்டு அனுப்பலாமா என போலீசார் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.