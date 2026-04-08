யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரை ஆந்திராவில் வைத்து கைது செய்த தமிழக போலீஸ்
முடிந்தால் தன்னை கைது செய்யுங்கள் என்று சவுக்கு சங்கர் போலீசாருக்கு சவால் விடுத்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், இன்று ஆந்திராவில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : April 8, 2026 at 9:10 PM IST
சென்னை: ஆந்திராவில் தலைமறைவாக இருந்த சவுக்கு சங்கரை சென்னை தனிப்படை போலீசார் இன்று கைது செய்தனர்.
சென்னையில் தொழிலதிபர் ஒருவரை மிரட்டி பணம் பறித்ததாகவும், மோசடி செய்ததாகவும் பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை சைதாப்பேட்டை மற்றும் ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையங்களில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த டிசம்பர் 13ஆம் தேதி மோசடி வழக்கில் சவுக்கு சங்கரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, 2024 இல் அவர் மீது பதியப்பட்ட கஞ்சா வழக்கு உள்ளிட்டவற்றில் அவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது. பின்னர் நீதிமன்றம் குண்டம் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்தது.
அதையடுத்து, சவுக்கு சங்கருக்கு உடலில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருப்பதால் அவரை மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீனில் விடுவிக்கக் கோரி அவரது தாய் கமலா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவை விசாரணை செய்த நீதிமன்றம், சவுக்கு சங்கருக்கு மார்ச் 25ஆம் தேதி வரை என 3 மாதம் இடைக்கால ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமின் பெற்ற சவுக்கு சங்கர், நிபந்தனைகளை மீறி வீடியோக்கள் வெளியிடுகிறார். விசாரணை அதிகாரிகளையும் மிரட்டுகிறார் என்பதால், அவரது ஜாமினை ரத்து செய்ய வேண்டுமென காவல்துறை சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவை விசாரணை செய்த நீதிமன்றம், வழக்கில் தொடர்புடைய யாரையும் சந்திக்கக் கூடாது, சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடாது, யாரைப் பற்றியும் சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோக்கள் வெளியிடக் கூடாது. ஒருவேளை இந்த நிபந்தனைகளை மீறி செயல்பட்டால் ஜாமின் ரத்து செய்யப்படும் என சவுக்கு சங்கரை எச்சரித்திருந்தது.
இதற்கிடையே, கடந்த மார்ச் 25ஆம் தேதியுடன் சவுக்கு சங்கருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமினும் முடிவடைந்தது. இந்நிலையில், சவுக்கு சங்கர் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து சரணடையவில்லை என்றால், போலீசாரே அவரை கைது செய்யலாம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, சவுக்கு சங்கரை தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்த சென்னை தனிப்படை போலீசார், அவரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். மேலும், அவரை தொடர்பு கொண்டபோது, 'தன்னை முடிந்தால் கைது செய்து பாருங்கள்' என காவல்துறைக்கு சவால்விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: சேலத்தில் பாமக வேட்பாளர்கள் வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு
மருத்துவ காரணங்களுக்காக இடைக்கால பிணையில் வந்த சவுக்கு சங்கர் உயர்நீதிமன்ற ஆணையை மதிக்காமல், சென்னை காவல்துறைக்கு சவால்விட்ட நிலையில், அவர் ஆந்திராவில் பதுங்கி இருப்பதாக ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில் ஆந்திர மாநிலம் விரைந்த தமிழக போலீசார், விடுதி ஒன்றில் தங்கியிருந்த சவுக்கு சங்கரை சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரை சென்னை அழைத்து வந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.