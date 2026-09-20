19 ஆண்டுகளாக போலீசுக்கே டிமிக்கி கொடுத்து வந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி AI தொழில்நுட்பம் மூலம் கைது
நீண்ட காலமாக தலைமறைவாக இருந்து வரும் நீதிமன்ற பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளை, கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த, சென்னை காவல் ஆணையாளர் உத்தரவிட்டார்.
Published : September 20, 2026 at 3:22 PM IST
சென்னை: 19 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரை செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கண்டறிந்து சென்னை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு பாண்டியமணி என்பவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் சுமார் 19 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த நபரை, சென்னை வடக்கு மண்டல தீவிர குற்றத்தடுப்பு பிரிவு காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
சென்னை திருவொற்றியூரில் கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு பாண்டியமணி என்பவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் திருவெற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, ஷேக் அப்துல்லா (வயது 20) உட்பட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் அடைக்கப்பட்டனர். பின்னர் நீதிமன்ற பிணையில் வெளியே வந்த ஷேக் அப்துல்லா, திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் உள்ள 4-வது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த வழக்கு விசாரணைக்கு தொடர்ந்து ஆஜராகாமல் தலைமறைவானார்.
இதையடுத்து 2010-ஆம் ஆண்டு, ஷேக் அப்துல்லாவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்தது. எனினும் ஷேக் அப்துல்லா பல்வேறு இடங்களில் தனது இருப்பிடத்தை மாற்றிக்கொண்டு தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வந்தார். இந்நிலையில் நீண்டகாலமாக தலைமறைவாக இருந்து வரும் நீதிமன்ற பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட நபரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த சென்னை காவல் ஆணையாளர் உத்தரவிட்டார்.
இதன் பேரில் வடக்கு மண்டல தீவிர குற்றத்தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை காவல் துறையினர் ஷேக் அப்துல்லாவை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். 2007-ஆம் ஆண்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நவீன தொழில்நுட்ப உதவியுடன் அவரது தற்போதைய தோற்றத்தை கணித்து பல்வேறு உருவங்களை உருவாக்கி விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் அவர் ஏற்கெனவே வசித்து வந்த பகுதிகளில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதன் மூலம் ஷேக் அப்துல்லா திருமுல்லைவாயில், சோழம்பேடு பிரதான சாலை பகுதியில் வசித்து வருவது காவல் துறையினருக்கு தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அங்கு முகாமிட்டு கண்காணித்த காவல் துறையினர், தற்போது 39 வயதாகும் ஷேக் அப்துல்லாவை கைது செய்தனர்.
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இவர் திருவொற்றியூர் காவல் நிலைய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. நீதிமன்ற பிணையில் வெளியே வந்த பின்னர் பல்வேறு இடங்களில் வசித்து வந்த ஷேக் அப்துல்லா தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்ததும், ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டதும், இறுதியாக திருமுல்லைவாயில் பகுதியில் வசித்து வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட ஷேக் அப்துல்லா திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டு விசாரணைக்குப் பின்னர், ஜார்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். 19 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த நீதிமன்ற பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட நபரை கைது செய்த வடக்கு மண்டல தீவிர குற்றத்தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினரை, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் வெகுவாக பாராட்டினார்.