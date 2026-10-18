சிறுமிகள் வன்கொடுமை வழக்கு; ஜெம் வீரமணியின் மேலாளர் கைது
சட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பிக்க ஜெம் வீரமணி தனது மேலாளர் சக்திவேல் மூலம் மேற்கொண்டதாக கூறப்படும் பணப் பரிமாற்றங்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 18, 2026 at 10:43 PM IST
சென்னை: சிறுமிகள் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனர் வீரமணிக்கு உதவியதாக அவரது நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் மேலாளர் சக்திவேலை போலீஸார் கைது செய்தனர்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகள் வன்கொடுமை புகாரில் வீரமணி மீது இதுவரை 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர சில காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொண்டதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் சிலருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகவும், வழக்கை முடிப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்தப் புகார்களின் உண்மைத்தன்மையைக் கண்டறிய சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாகச் சென்னை முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண் ஐ.பி.எஸ். உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக சென்னையைச் சேர்ந்த சிறுமியின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், இரண்டாவதாக ஒரு வழக்கு (குற்ற எண் 11/2026) அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கில் கடந்த 7-ஆம் தேதி வீரமணி கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இரண்டாவது வழக்கில், ஜெம் வீரமணியை போலீசார் 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்து விட்டு, நேற்று புழல் சிறையில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பத்மா முன் அவர் ஆஜர்படுத்தினர். இதையடுத்து, அவர் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த வழக்குகளின் தொடர்ச்சியாக, ஜெம் வீரமணியுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் போலீசார் தொடர்ந்து சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வீரமணிக்குச் சொந்தமான சென்னை லாயிட்ஸ் சாலையில் உள்ள வீடு, கானத்தூரில் உள்ள பண்ணை வீடு, சாமுண்டீஸ்வரி நேச்சுரல் ஸ்டோன் அலுவலகம் ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனைகளின்போது, வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய முக்கிய ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்குகளில் வீரமணிக்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் மேலாளர் சக்திவேலை போலீசார் இன்று செய்தனர்.
சட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக வீரமணி தனது மேலாளர் சக்திவேல் மூலம் மேற்கொண்டதாக கூறப்படும் பணப் பரிமாற்றங்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்தப் பணப் பரிமாற்றங்களின் பின்னணி, அதில் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் வழக்குகளுடன் உள்ள தொடர்பு குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இதுவரை, 11 சிறுமிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் ஜெம் வீரமணி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.