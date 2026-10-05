கொலை செய்துவிட்டு தப்ப முயற்சி: வடமாநில தொழிலாளர்களை தட்டி தூக்கிய போலீஸ்
வேளச்சேரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் செல்போன் சிக்கலை கொண்டு ஆய்வு செய்து, 3 பேரை கண்டறிந்தனர்.
Published : October 5, 2026 at 11:41 AM IST
சென்னை: வீட்டிற்கு பணம் அனுப்புவதில் ஏற்பட்ட தகராறில் கொத்தனாரை கைது செய்துவிட்டு, தப்பிச்செல்ல முயன்ற 3 வடமாநில தொழிலாளர்களை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் வைத்து போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை வேளச்சேரி அயோத்தி காலனியில் புதிய வீடு கட்டுமான பணி நடந்து வருகிறது. இங்கு பீகார், ஓடிசா மாநிலங்களை சேர்ந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட கட்டட தொழிலாளர்கள் தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், நேற்று முன்தினம் (அக்.3) காலை, ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ரஞ்சன் (35) என்ற கொத்தனார், முதல் மாடியில் கத்தியால் குத்தி ரத்த வெள்ளத்தில் கொலை செய்யப்பட்டு இறந்து கிடந்தார். இதை பார்த்த சக ஊழியர்கள், வேளச்சேரி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வேளச்சேரி போலீசார், உடலைக் கைபற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், ரஞ்சன் மற்றும் பீகார் மாநிலம் குர்ஹி பகுதியை சேர்ந்த காசிம் (20), தாகாபீர் (19), பீகார் சாதுவளியை சேர்ந்த சர்புல் (26) ஆகியோர் முதல் மாடியில் தூங்கி கொண்டிருந்ததும், அப்போது ரஞ்சனை கொலை செய்துவிட்டு செல்போன், ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றையும் எடுத்து கொண்டு மூவரும் தப்பியதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, தப்பிய 3 பேரையும் செல்போனில் தொடர்புகொள்ள போலீசார் முயற்சித்தனர். அப்போது, அவர்களின் செல்போன்கள் சுவிட்ச் ஆப் என வந்ததால், வேளச்சேரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் செல்போன் இருக்கும் டவர் விவரங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தனர்.
அதில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் காசிம் செல்போனில் யாரிடமோ பேசி விட்டு மீண்டும் செல்போனை அணைத்தது கண்டறியப்பட்டது. உடனே சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு விரைந்த போலீசார், பீகார் செல்லும் ரயிலுக்காக காத்திருந்த 3 பேரையும் வளைத்து பிடித்து கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், இச்சம்பவத்தின் பின்புலம் அறியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து காசிம் போலீசாரிடம் கூறுகையில், ”செல்போன் செயலி முலம் பணம் அனுப்புவது குறித்து எனக்கு தெரியாது. அப்போது ரஞ்சன் கற்று தந்ததார். செயலியில் இருந்து, ரூ. 20 ஆயிரம் மற்றும் ரூ. 25 ஆயிரம் என ரூ.45 ஆயிரம் பணம் பீகாரில் உள்ள அம்மாவிற்காக அனுப்ப வைத்து இருந்தேன். ஆனால், அந்த பணம் வேறு ஒரு வங்கி கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டு இருந்தது.
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இந்த பணத்தை ரஞ்சன்தான் கையாடல் செய்து, உறவினர்களுக்கு அனுப்பிய இருக்கலாம் என சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக ரஞ்சனிடம் கேட்டபோது, பதில் எதுவும் சொல்லாமல் தகராறு செய்து அங்கிருந்து செல்ல முயற்சித்தார். உடனே ரஞ்சனை கத்தியால் வயிற்றிலும், கட்டையால் தலையிலும் அடித்தேன். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்தார். அப்போது ரஞ்சன் உயிர் பிரிந்து விட்டது.
உடனே அங்கு இருந்த பீகாரை சேர்ந்த தாகாபீர், சர்புல் உதவியுடன் ரஞ்சனின் உடலை போட்டு விட்டு சொந்த ஊருக்கு சென்று, வங்கியில் இருந்த பணம் யார் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிய இருந்தேன். செல்போனை அணைத்தால் போலீசார் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதால், அணைத்து வைத்து இருந்தேன். இதற்கிடையே, பீகாரில் உள்ள தாயிடம் பேச செல்போனை ஆன் செய்து பேசிவிட்டு வைத்தேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, வேளச்சேரி போலீசார் காசிம் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் தாகாபீர், சர்புல் ஆகியோரை கைது செய்து போலீசார், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். கொலை நடந்து 24 மணி நேரத்தில் துரிதமாக செயல்பட்டு கொலையாளிகளை பிடித்த வேளச்சேரி தனிப்படை போலீசாரை உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டினர்.