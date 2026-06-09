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பிளாஸ்டிக் கவரால் சுற்றப்பட்ட தலையை மீட்டு காவல்துறையினர் விசாரணை

தேனாம்பேட்டையில் உள்ள பக்கிங்காம் கால்வாய் பகுதியில் கிடந்த கை, கால்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போலீஸார்
பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போலீஸார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 9:26 AM IST

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சென்னை: பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சூட்கேஸில் சடலம் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில் செங்கல்பட்டில் கவரால் சுற்றப்பட்ட தலையைக் கைப்பற்றி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த ஜூன் 05- ஆம் தேதி சென்னை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தின் 4-ம் நடைமேடை அருகே சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் சூட்கேஸ் ஒன்று இருந்துள்ளது. இது குறித்து ரயில்வே காவல்துறையினருக்கு பயணிகள் தகவல் அளித்தனர். விரைந்து வந்த காவலர்கள் சூட்கேஸைத் திறந்துப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். அதில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் தலையில்லாமல் இருந்துள்ளது.

சடலத்தின் தலை துண்டிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதன் இரு கைகளும் முழங்கை வரையிலும், இரு கால்களும் முழங்கால் வரையிலும் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், பிளாஸ்டிக் மற்றும் துணியால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. உடலை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர் பிரேத பரிசோதனைக்காக பெரம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அத்துடன், சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர், பின்னர் கொலை வழக்காக மாற்றினர். இந்த வழக்கு விசாரணையானது பெருநகர சென்னை காவல்துறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது. பின்னர் சென்னை பெருநகர காவல் உயரதிகாரிகள் உத்தரவின்பேரில் ஓட்டேரி காவல் நிலைய காவல்துறையினர் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டு புலன் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அத்துடன் தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

தனிப்படை காவல்துறையினர் சம்பவம் நடந்த இடத்தில் ஆய்வு செய்து தடயங்களைச் சேகரித்தனர். சேகரிக்கப்பட்டப் பொருட்களில் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற பிளாஸ்டிக் உறைகள் தரமணியில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தப்படுபவை என அடையாளம் காணப்பட்டன. இதையடுத்து தனிப்படை காவல்துறையினர், அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்குச் சென்று ஊழியர்களின் விவரங்களைச் சேகரித்தனர்.

அத்துடன், பெரம்பூர் ரயில் நிலையம் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வுச் செய்தனர். பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து சென்ற சந்தேகத்திற்கிடமான ரேப்பிட்டோ ஆட்டோ முன்பதிவு குறித்த விவரங்கள் தனிப்படை காவல்துறையினருக்கு கிடைத்தது.

இதையடுத்து, தேனாம்பேட்டை பகுதியில் வைத்து இரண்டு பேரை முடித்து தனிப்படையினர் விசாரணை நடத்தினர். அதில் உயிரிழந்தவரின் பெயர் அமீர் அலி (வயது 35) என்பதும், அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. அமீர் அலியின் மனைவி ரஹீமாகதூன் (வயது 30) மற்றும் அசாமைச் சேர்ந்த அவரது ஆண் நண்பர் அஸ்ரஃப் அலி (வயது 36) ஆகியோரால் அமீர் அலி கொலை செய்யப்பட்டிருந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. அத்துடன், ரஹீமாகதூனின் இரண்டாவது கணவர் அமீர் அலி என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

தனிப்படை காவல்துறையினர் ரஹீமாகதூனிடம் நடத்திய விசாரணையில், "வெளிமாநில புற்றுநோயாளிகளுக்கு அறைகள், பயணம் மற்றும் தங்குமிடத்திற்கான தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்து வரும் ஒரு தரகராகப் பணியாற்றி வருகிறார். தனது கணவர் அமீர் அலி தன்னிடம் முறையான திருமண உறவில் இல்லாமல் வேறு சில பெண்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததால் தான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினேன்.

அமீர் அலி அடிக்கடி அடித்து துன்புறுத்தியதால் தனது ஆண் நண்பரான அஸ்ரஃப் அலியிடம் தெரிவித்து பின்னர் இருவரும் அமீர் அலியைக் கொலை செய்ய திட்டமிட்டோம். கடந்த ஜூன் 02- ஆம் தேதி ஏழு தூக்க மாத்திரைகளைப் பாலில் கலந்து அமீர் அலிக்கு கொடுத்தோம். பின்னர் அமீர் அலி மயக்கமடைந்த பிறகு ஜூன் 03- ஆம் தேதி அன்று ஒரு கூர்மையான ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்தி கழுத்தில் வெட்டி அவரைக் கொலை செய்து. பின்னர், வீட்டில் இருந்த காய்கறி வெட்டும் கத்தியைப் பயன்படுத்தி அவரது கைகள் மற்றும் கால்களின் தசைகளை அகற்றி, அவரது தலையைத் துண்டித்தோம்.

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அதன்பிறகு, தலையற்ற உடலை ஒரு சூட்கேஸில் வைத்து ஜூன் 05- ஆம் தேதி அன்று காலை பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வைத்துவிட்டு சென்றோம். மேலும் ஜூன் 06- ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு பகுதியில் தலையை மறைத்து வைத்துவிட்டு மற்ற உடல் பாகங்களைத் தங்கள் வீட்டருகே உள்ள கழிவுநீர்க் கால்வாயில் வீசினோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அவர்களின் வீட்டின் அருகே உள்ள பக்கிங்காம் கால்வாய் பகுதியில் வெட்டப்பட்ட கை, கால்கள் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் துண்டிக்கப்பட்ட தலையானது, செங்கல்பட்டு பகுதியில் ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள ஏரியில் இருந்து பிளாஸ்டிக் கவர்கள் சுற்றப்பட்ட நிலையில் காவல்துறையினர் கைப்பற்றினர்.

TAGGED:

PERAMBUR RAILWAY STATION
MURDER CASE
POLICE INVESTIGATION
CHENGALPATTU
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