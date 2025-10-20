சென்னையில் களைகட்டிய தீபாவளி.. பட்டாசு, இனிப்புகளோடு உற்சாக கொண்டாட்டம்!
தீபாவளியை முன்னிட்டு திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில், மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில், வடபழனி முருகன் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
Published : October 20, 2025 at 4:44 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை மக்கள் அக்கம்பக்கத்தினருடன் சேர்ந்து இனிப்பு, பலகாரங்களை பகிர்ந்தும், பட்டாசுகளை வெடித்தும் மகிழ்ந்தனர்.
தீபாவளி என்றாலே அனைவரும் குஷி ஆகி விடுவார்கள். ஏனென்றால் புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசு என அந்த நாளே அமர்க்களமாகத்தான் காணப்படும். இந்த நிலையில், திங்கட்கிழமையான இன்று (அக்.20) தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் காலையிலேயே புத்தாடை அணிந்து, இல்லங்களில் முன்பு பட்டாசுகள் வெடித்தும், அண்டை வீட்டாருடன் இனிப்புகளை பரிமாறியும் தீபாவளி நாளை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி வருகின்றனர்.
சென்னையில் தங்கி படிப்பவர்கள், பணி புரிபவர்கள், இடம் பெயர்ந்து வசிப்பவர்கள் என அனைவரும் தீபாவளி பண்டிகையை குடும்பத்தோடு கொண்டாட, தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்து சென்றுள்ளனர். அந்த வகையில், தீபாவளியையொட்டி சென்னையில் இருந்து சுமார் 18 லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இதனால், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் நிறைந்த சாலைகளாக கூறப்படும் அண்ணாசாலை, கிண்டி, நந்தனம், மெரினா சாலை உள்ளிட்ட சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தீபாவளி திருநாளான இன்று சென்னை உள்ளவர்கள் தங்களது குடும்பத்தோடு தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சென்னை திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சரவெடி, கம்பி மத்தாப்பூ, மிளகாய் வெடி, லட்சுமி வெடி போன்ற வெடிகளை வெடித்து தீபாவளியை கொண்டாடினர்.
இது குறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த விமலா கூறுகையில், “காலையில் எழுந்து எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து, புத்தாடைகள் அணிந்து மகிழ்ச்சியாக பட்டாசு வெடித்து வருகிறோம். அக்கம்பக்கத்தினர், உறவினர்களுடன் இணைந்து பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடுவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. பட்டாசு வெடிப்பது போல், இந்நாளில் நம்முடைய துன்பமும் வெடித்து போக வேண்டும். அனைவரும் தீபாவளி பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட வேண்டும்” என்றார்.
இதனிடையே, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில், மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில், வடபழனி முருகன் கோயில் உள்ளிட்ட அனைத்து கோயில்களிலும் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்து சென்றனர்.