பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்
போராட்டம் தொடர்பாக தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர், பட்டினப்பாக்கம் லூப் சாலையில் போராட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி இல்லை எனத் தெரிவித்து அவர்களை கலைந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர்.
Published : September 12, 2026 at 6:31 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
கடந்த செப்.03- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்" என்று சட்டப்பேரவையின் விதி எண் 110-ன் கீழ் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு, அதற்கான அரசாணையையும் வெளியிட்டுள்ளது. பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு அதிமுக, பாஜக, நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற எதிர்க்கட்சிகளும், தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய கட்சிகளும், மீனவர் அமைப்புகள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோரும் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
மீனவர் மக்களின் குடியிருப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுமானப் பணியை கைவிட வலியுறுத்தி சென்னை பட்டினப்பாக்கம் லூப் சாலையில் இன்று (செப்.12) இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மீன்பிடி படகு மற்றும் மீன்களுடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.
ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர், பட்டினப்பாக்கம் லூப் சாலையில் போராட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி இல்லை; மாற்று இடங்களில் போராட்டத்தை நடத்திக் கொள்ளுமாறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மற்றும் மீனவர்களை அறிவுறுத்தியிருத்தினர். அத்துடன், அவர்களை கலைந்துச் செல்லுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர். இதையடுத்து, அவர்கள் கலைந்துச் சென்றனர்.
இதனிடையே, போராட்டம் நடைபெற்ற பட்டினப்பாக்கம் லூப் சாலையில் காவல்துறையினர் ஏராளமான தடுப்புகளை அமைத்து மேற்கொண்டு போராட்டம் நடக்காதவாறு பாதுகாப்பு பணியைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.