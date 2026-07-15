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சென்னை பார்க் அம்ரித் ரயில் நிலையம்: வரும் 17ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார்

பூங்கா ரயில் நிலையம், தற்போது நாளொன்றுக்கு 198 புறநகர் ரயில்களையும், 29,000 பயணிகளையும் கையாளும் தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கியமான பல்முனைய போக்குவரத்து சந்திப்புகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.

சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம்
சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 6:51 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட சென்னை பூங்கா அம்ரித் ரயில் நிலையத்தை பிரதமர் மோடி, ஜூலை 17-ஆம் தேதி வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் திறந்து வைக்கிறார்.

நகர்ப்புறப் போக்குவரத்து மற்றும் பயணிகள் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம், ரூ.14.79 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் நிலையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி , ஜூலை 17-ஆம் தேதி வீடியோக கான்பரன்சிங் மூலம் திறந்து வைக்க உள்ளார்.

சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு தடத்தில் அமைந்துள்ள சென்னை பார்க் ரயில் நிலையம், இந்திய ரயில்வே வரலாற்றில் தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. தென்னந்திய ரயில்வே நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட இந்த ரயில் நிலையம், நாட்டின் முதலாவது மின்மயமாக்கப்பட்ட சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது.

சென்னை கடற்கரை- தாம்பரம் இடையே தண்டவாளம் அமைக்கும் பணி, 1928-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு, 1931 மே 11-ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக பூங்கா ரயில் நிலையம் திறக்கப்பட்டது.

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ஆங்கிலேயர் காலத்து எளிய புறநகர் ரயில் நிலையமாக இருந்த பூங்கா ரயில் நிலையம், தற்போது நாளொன்றுக்கு 198 புறநகர் ரயில்களையும், 29,000 பயணிகளையும் கையாளும் தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கியமான பல்முனைய போக்குவரத்து சந்திப்புகளில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.

பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையின் மையப்பகுதியில், பார்க் டவுன் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த ரயில் நிலையம், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் மற்றும் சென்னை சென்ட்ரல் புறநகர் வளாகம் ஆகியவற்றுக்கு நேரெதிரே ஒரு முக்கியமான போக்குவரத்துப் பாலமாகச் செயல்படுகிறது.

மின்னொளியில் பூங்கா ரயில் நிலையம்
மின்னொளியில் பூங்கா ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamilnadu)

இது, சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு புறநகர் தடம், அதன் அருகிலுள்ள சென்னை பார்க் டவுன் பறக்கும் ரயில் நிலையம் மற்றும் நிலத்தடியில் சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றை ஒரே இடத்தில் ஒருங்கிணைத்து பயணிகளுக்கு தடையற்ற போக்குவரத்தை வழங்குகிறது.

மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த இரயில் நிலையம், மிகப்பெரிய புதிய நுழைவு வாயில் முகப்பு மேற்கூரையுடனும், சென்னை மாநகரத்தின் புதிய எழில்மிகு அடையாளக் கோபுரத்துடனும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் நிலையத்திற்குள் எளிதாக வழி கண்டறியும் வகையில், நவீன மற்றும் தெளிவாகத் தெரியக்கூடிய தகவல் பலகைகள் நிலையம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

ரயில் நிலையத்தின் உட்பகுதியில், காத்திருப்புப் பகுதிகளுடன் கூடிய புதிய பயணச்சீட்டு முன்பதிவு அலுவலகம், நடைமேடைகளில் சீரமைக்கப்பட்ட தரைத்தளம், கூடுதல் நடைமேடை மேற்கூரைகள் மற்றும் நிலையத்தின் ஒட்டுமொத்த மேற்கூரைகளும் புதியதாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தடையற்ற பல்முனைய போக்குவரத்தை உறுதி செய்ய, நடை மேம்பாலத்தில் இரண்டு புதிய மின்தூக்கிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பறக்கும் இரயில் நிலைய நடைமேடைகளை நேரடியாக இணைக்கும் பிரத்யேக நடைபாதைகளும், மெட்ரோ இரயில் பாதையை எளிதாக அடைய சுரங்கப்பாதை வழித்தடங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

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மின்தூக்கிகள், பிரத்யேக நடைபாதைகள் மற்றும் தெளிவான தகவல் பலகைகள் ஆகியவற்றின் மூலம், பயணிகள் வெவ்வேறு போக்குவரத்து முறைகளுக்கு இடையே எவ்வித தடையுமின்றி எளிதாக மாறி பயணிக்க முடியும். இது மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் பயண அனுபவத்தை பெருமளவு எளிதாக்கும்.

நாடு முழுவதும் அம்ரித் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே 261 ரயில் நிலையங்கள் வெற்றிகரமாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் தொடர்ச்சியாக மேலும் 75 மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட அமிர்த் நிலையங்கள் திறக்கப்பட உள்ளன.

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