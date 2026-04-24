சென்னையில் பதிவான வாக்குகள் - எண்ணிக்கையில் குறைவு, சதவிகிதத்தில் அதிகம் - இதுதான் காரணம்
எஸ்.ஐ.ஆர் நடவடிக்கையால் சென்னையில் 40 லட்சமாக இருந்த மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 28 லட்சமாக குறைந்ததால், பதிவான வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறது.
Published : April 24, 2026 at 4:37 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத வகையில் சென்னையில் அதிக வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இது சதவீதத்தில் தான் அதிகமே தவிர, எண்ணிக்கையில் குறைவு.
தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரே கட்டமாக 234 தொகுதிகளிலும் பொதுத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதுவரை இல்லாத வகையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, 28,93,505. இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 13,95,716, பெண் வாக்காளர்கள் 14,96,921, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 868 பேர். இதில் 18 வயதுக்குட்பட்ட இளம் வாக்காளர்கள் மட்டும் 74,089 பேர். வாக்கு செலுத்துவதற்காக சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்குட்பட்ட 975 இடங்களில் 4,085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒப்பிடுகையில் இம்முறை சென்னையில் எண்ணிக்கை அளவில் பதிவான வாக்குகள் குறைந்தும், சதவீதத்தின் அடிப்படையில் அதிகரித்தும் காணப்படுகிறது. அதாவது கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் சென்னையில் 24.16 லட்சம் பேர் வாக்களித்திருந்த நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற தேர்தலில் 23.69 லட்சம் பேர் மட்டுமே வாக்களித்துள்ளனர்.
எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் 2021 தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை காட்டிலும், இம்முறை குறைவான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால் கடந்த முறை சென்னையில் 60% வாக்குகள் பதிவாகி இருந்த நிலையில், இம்முறை 83.7% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. அதாவது, 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் நேற்று கிட்டத்தட்ட 47,000 வாக்குகள் குறைவாக தான் பதிவாகி இருக்கிறது.
எஸ்.ஐ.ஆர் பணியும், தேர்தல் ஆணையத்தால் நடத்தப்பட்ட வாக்காளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு செயல்பாடுகளுமே இந்த வித்தியாசத்திற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. எஸ்.ஐ.ஆர் நடவடிக்கையால் சென்னையில் 40 லட்சமாக இருந்த மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 28 லட்சமாக குறைந்ததால், பதிவான வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறது.
சதவீதத்தின் அடிப்படையில் சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகளின் விவரம்
|வ.எண்
|தொகுதியின் பெயர்
|பதிவான வாக்கு சதவீதம்
|1.
|கொளத்தூர்
|86.11
|2.
|பெரம்பூர்
|89.73
|3.
|ஆயிரம் விளக்கு
|83.09
|4.
|சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி
|84.34
|5.
|துறைமுகம்
|82.75
|6.
|அண்ணா நகர்
|85.65
|7.
|சைதாபேட்டை
|77.85
|8.
|ராயபுரம்
|79.35
|9.
|ஆர் கே நகர்
|90.60
|10.
|திருவிக நகர்
|78.70
|11.
|எழும்பூர்
|85.55
|12.
|விருகம்பாக்கம்
|85.50
|13.
|வில்லிவாக்கம்
|86
|14.
|தியாகராய நகர்
|83.55
|15.
|மயிலாப்பூர்
|74.89
|16.
|வேளச்சேரி
|84.50