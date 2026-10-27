ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் வாடகைக் குடியிருப்புகள் கட்ட மண் பரிசோதனை – வெளியானது டெண்டர் அறிவிப்பு
இந்த டெண்டரில் பங்கேற்க விரும்பும் ஒப்பந்ததாரர்கள், நவம்பர் 10-ஆம் தேதி காலை 11 மணி வரை டெண்டர் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். நண்பகல் 12 மணிக்கு ஆன்லைன் மூலம் டெண்டர் திறக்கப்படும்.
Published : October 27, 2026 at 3:49 PM IST
சென்னை: சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் 76 வாடகைக் குடியிருப்புகளைக் கொண்ட அடுக்குமாடிக் கட்டடம் கட்டுவதற்கான மண் பரிசோதனைப் பணிகளுக்கு ரூ.3.39 லட்சம் மதிப்பில், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் டெண்டர் கோரியுள்ளது.
தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் (TNHB) சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள டெண்டர் அறிவிப்பின்படி, சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உள்ள பகுதியில், தமிழ்நாடு அரசு வாடகைக் குடியிருப்புத் திட்டத்தின் (TNGRHS) கீழ் 76 வாடகைக் குடியிருப்புகள் கொண்ட அடுக்குமாடிக் கட்டடம் கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான கட்டுமானப் பணிகளுக்கு முன்னதாக மேற்கொள்ள வேண்டிய மண் பரிசோதனைப் பணிகளைச் செய்வதற்காக இந்த டெண்டர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மண் பரிசோதனைகள் பணிகளுக்கான தோராய மதிப்பீட்டுத் தொகை ஜிஎஸ்டி உட்பட ரூ.3.39 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. டெண்டரில் பங்கேற்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள், பிணைத்தொகையாக(EMD) ரூ.3,500-ஐ ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
ஒப்பந்ததாரரிடம் பணித்தளம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் மண் பரிசோதனைப் பணிகளை முழுமையாக முடிக்க வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த டெண்டருக்கான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் நடைமுறை அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கியுள்ளது. ஒப்பந்ததாரர்கள் நவம்பர் 10-ஆம் தேதி காலை 11 மணி வரை டெண்டர் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். அன்றைய தினம் நண்பகல் 12 மணிக்கு ஆன்லைன் மூலம் டெண்டர் திறக்கப்படும்.
இந்த டெண்டரில் பங்கேற்க விரும்பும் ஒப்பந்ததாரர்கள், கடந்த 5 ஆண்டுகளில், தற்போதைய பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையில் குறைந்தபட்சம் 50 சதவீத மதிப்பிலான பணிகளை வெற்றிகரமாக முடித்த அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஒப்பந்ததாரர்கள் தங்களுக்குச் சொந்தமான, செல்லுபடியாகும் அங்கீகாரம் கொண்ட NABL அங்கீகார ஆய்வகத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். புவியியல் துறையில் முதுநிலைப் பட்டம் (M.Sc. Geology) அல்லது புவித் தொழில்நுட்பப் பொறியியலில் முதுநிலைப் பட்டம் (M.E. Geotechnical Engineering) பெற்ற, குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் அனுபவமுள்ள நிபுணர்கள் பணியில் இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் CMDA பதிவுச் சான்றிதழும் அவசியம்.
ஒப்பந்ததாரர்கள் நிரந்தர வருமான வரி கணக்கு எண் (PAN), வருமான வரிக் கணக்கு ஆவணங்கள், தமிழ்நாடு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (TNGST) தொடர்பான ஆவணங்கள், கடைசி காலாண்டுக்கான ஜிஎஸ்டி சான்றிதழ் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஊழியர்களுக்கான வருங்கால வைப்பு நிதி (EPFO) மற்றும் தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (ESI) பதிவு எண்களும் பெற்றிருக்க வேண்டும். எந்தவொரு அரசு அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனத்தாலும் கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது.
ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு தொடர்பாகவும் நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2000-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதிக்கு முன்பு பதிவு செய்தவர்கள், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் அல்லது அரசுத் துறைகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பதிவு செய்திருக்கலாம். அதற்குப் பிறகு பதிவு செய்தவர்கள், பொதுப்பணித் துறையில் (PWD) பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்தப் பணியில் பங்கேற்கத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் https://tntenders.gov.in என்ற இணையதளத்தில் டெண்டர் ஆவணங்களை இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பிணைத்தொகையை ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.