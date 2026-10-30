பிறந்த சில நிமிடங்களில் பச்சிளம் பெண் குழந்தை கொலை - 18 வயது தாய் கைது
தாயின் காதலன் மீது போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : October 30, 2026 at 10:49 AM IST
சென்னை: எண்ணூரில் பிறந்த சில நிமிடங்களில் பச்சிளம் பெண் குழந்தை கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 18 வயது தாய் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை எண்ணூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 18 வயது இளம்பெண் கடந்த அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக திருவொற்றியூர் பெரியார் நகர் பகுதியில் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளார். அப்போது அவருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையின் கழிவறைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
குழந்தை பிறந்த சிறிது நேரத்தில் அசைவின்றி இருந்ததால், மருத்துவர்கள் குழந்தையையும், தாயையும் மேல் சிகிச்சைக்காக ராயபுரத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அங்கு குழந்தையைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக குழந்தையின் முகம் மற்றும் தலையில் காயங்கள் இருந்ததால், சந்தேகமடைந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம், திருவொற்றியூர் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து, மருத்துவமனைக்கு வந்த காவல்துறையினர், குழந்தையின் உடலைக் கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து குழந்தை இறப்பு தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில், குழந்தையின் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டதுடன், தலையிலும் பலத்த காயங்கள் இருந்தது தெரியவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, பச்சிளம் குழந்தையின் மரணம் தொடர்பாக, குழந்தையின் தாயிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், அந்த இளம்பெண் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் என்ற இளைஞரைக் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாகவும், இருவரும் நெருங்கிப் பழகியதில் அவர் கர்ப்பமானதாகவும் தெரியவந்தது. மேலும், தான் கர்ப்பமாக இருப்பது குடும்பத்தினருக்கு தெரியாது என்றும், இதனால் ஏற்பட்ட மனக்குழப்பத்தில் குழந்தையைக் கொலை செய்தததாகவும் இளம்பெண் வாக்குமூலம் அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: மன்னிப்பும் பொதுவெளியில் இருக்க வேண்டும் - முதல்வர் குறித்து அவதூறாக பேசிய திமுக பெண் கவுன்சிலருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு
இதையடுத்து, குழந்தையைக் கொலை செய்ததாக இளம்பெண்ணைக் கைது செய்த காவல்துறையினர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். மேலும், இளம்பெண் 17 வயதுச் சிறுமியாக இருந்தபோது, கர்ப்பமானதால், அவரது காதலன் சந்தோஷ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அவரை கைது செய்தனர். பிறந்த சில நிமிடங்களிலேயே பச்சிளம் குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் எண்ணூர் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.