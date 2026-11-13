சென்னை நீலாங்கரையில் ரூ.16 கோடி நில மோசடி வழக்கு: ஆந்திராவில் பதுங்கியிருந்த நபர் கைது
போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், நிலத்தின் பட்டா உரிமையாளரான ஜி.எஸ்.சுப்பிரமணி அய்யரின் மகன் கணபதி என்பவரைப் போன்று மற்றொரு நபர் ஆள்மாறாட்டம் செய்தது தெரியவந்தது.
Published : November 13, 2026 at 10:02 PM IST
சென்னை: சென்னை நீலாங்கரையில் சுமார் ரூ.16 கோடி மதிப்புள்ள 11300 சதுர அடி நிலத்தை ஆள்மாறாட்டம் செய்து போலி ஆவணங்கள் மூலம் மோசடி செய்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த நபரை, ஆந்திர மாநிலத்தில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைது செய்தனர்.
சென்னை ராயப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சிவகணேசன் (38) என்பவர் ஆர்.எம்.சி. டிரேடர்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குதாரராக இருந்து வருகிறார். இந்த நிறுவனத்தின் முந்தைய பங்குதாரர்கள் கடந்த 1974-ஆம் ஆண்டு நீலாங்கரை பகுதியில் ஜி.எஸ்.சுப்பிரமணி அய்யர் என்பவரிடமிருந்து சுமார் 40 ஏக்கர் நிலத்தை கிரையம் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் அரசு ஆவணங்களின்படி ஜி.எஸ்.சுப்பிரமணி அய்யர் பெயரில் இருந்த 11,300 சதுர அடி நிலம், அரசு சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக நெடுஞ்சாலைத் துறையால் கையகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்காக அரசு சார்பில் ரூ.16 கோடி இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் நடராஜன் (55) என்பவர் போலியான ஆவணங்களைத் தயாரித்து, குறிப்பிட்ட நிலத்தை அரசுக்கு ஒப்படைப்பதாகக் கூறி விற்பனைப் பத்திரம் ஒன்றை நீலாங்கரை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். இதன் மூலம் அரசிடமிருந்து வழங்கப்பட்ட ரூ.16 கோடி இழப்பீட்டுத் தொகையை மோசடியாகப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
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இதுகுறித்து சிவகணேசன் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்தார். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு நிலமோசடி புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதையடுத்து இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய நடராஜனை ஏற்கெனவே கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலில் அடைத்தனர்.
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் நிலத்தின் பட்டா உரிமையாளரான ஜி.எஸ்.சுப்பிரமணி அய்யரின் மகன் கணபதி என்பவரைப் போன்று மற்றொரு நபர் ஆள்மாறாட்டம் செய்தது தெரியவந்தது. மேலும் அந்த நபர் எஸ்.கணபதி எனக் கூறிக்கொண்டு நடராஜனுக்கு பொது அதிகாரப் பத்திரம் வழங்கியிருப்பதும் போலீஸார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து ஆள்மாறாட்டம் செய்துவிட்டு தலைமறைவான நபரைக் கைது செய்ய சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் முனைவர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டார். மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் ஆணையரின் வழிகாட்டுதலின்படி நிலமோசடி புலனாய்வுப் பிரிவு உதவி ஆணையரின் மேற்பார்வையில் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
தனிப்படை போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில் ஆள்மாறாட்டம் செய்த நபர் ஆந்திர மாநிலம் தெனாலி பகுதியில் பதுங்கியிருப்பதாக ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற போலீஸார் கணபதி என ஆள்மாறாட்டம் செய்த எர்ளகட்டா ஸ்ரீனு (48) என்பவரை கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட எர்ளகட்டா ஸ்ரீனுவை போலீஸார் சென்னைக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். பின்னர், எழும்பூரில் உள்ள குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும் இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களையும் கைது செய்வதற்காக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.