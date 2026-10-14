சென்னை மாநகர குடிநீர் விநியோகத்தில் வருகிறது மாற்றம்; 9 நீராதாரங்களை இணைக்கும் 91 கி.மீ. சுற்றுக்குழாய் அமைக்கும் திட்டம் துவக்கம்
சென்னையில் அனைத்து காலங்களிலும் மக்களுக்குக் குடிநீரை எவ்விதத் தடையுமின்றி வழங்கும் வகையில், அனைத்துக் குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்களுக்கும் தேவைக்கேற்ப குடிநீர் வழங்குவது உறுதி செய்யப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 9:29 PM IST
-BY எஸ். உசேன்
சென்னை: சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் வாயிலாக ரூபாய் 3,108.55 கோடி மதிப்பீட்டில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் எல்லைக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் சுற்றுக்குழாய் அமைக்கும் திட்டப் பணிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அடிக்கல் நாட்டினார்.
சென்னை சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் குடிநீரேற்றும் நிலையத்தில் இன்று (அக்.14) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் வாயிலாக ரூபாய் 3,108.55 கோடி மதிப்பீட்டில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் எல்லைக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் சுற்றுக்குழாய் அமைக்கும் திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் முதலமைச்சர் விஜய் அடிக்கல் நாட்டினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் ஆனந்த், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் அமைச்சர் வெங்கடரமணன், பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், நிதி, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் முனைவர் ரா.குமார், சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன், நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் ஆனந்த், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (14.10.2026) சென்னை, சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் குடிநீரேற்றும் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் வாயிலாக 3,108 கோடியே 55 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுற்றுக்குழாய் அமைக்கும் திட்டத்தின் மாதிரி வடிவமைப்பைப் பார்வையிட்டார். #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @BussyAnand | @AadhavArjuna | @AdvocateVenkatP | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | @R_Kumar_TVK |— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) October 14, 2026
143 குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்கள் மூலம் தண்ணீர் விநியோகம்
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் வாயிலாக, சென்னையில் உள்ள சுமார் 91 லட்சம் மக்களின் குடிநீர்த் தேவையினைப் பூர்த்திச் செய்யும் வகையில், சென்னைக்கு முக்கிய நீர் ஆதாரங்களாக விளங்கும் புழல் ஏரி, சோழவரம் ஏரி, வீராணம் ஏரி, செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, கிருஷ்ணா நதி நீர், கண்ணன்கோட்டை தேர்வாய் கண்டிகை மற்றும் பூண்டி நீர்த்தேக்கங்களின் மூலம் நீர் பெறப்பட்டு வருகிறது.
புழல், சூரப்பட்டு, கீழ்ப்பாக்கம், செம்பரம்பாக்கம் மற்றும் வீராணம் ஆகிய 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் மீஞ்சூரிலுள்ள கடல்நீரைக் குடிநீராக மாற்றும் நிலையம் மற்றும் நெம்மேலியிலுள்ள 2 கடல்நீரைக் குடிநீராக மாற்றும் நிலையங்கள் என மொத்தம் 3 நிலையங்கள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகளின் வாயிலாக 143 குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்கள் மூலம் நாளொன்றுக்கு 1,260 எம்எல்டி பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் தரமான குடிநீர் சென்னை மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்பொழுது, ஒவ்வொரு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்தும், சென்னை மாநகரின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்குப் பிரதான குழாய்கள் மூலமாக குடிநீர் வழங்கும் வகையில் கட்டமைப்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டு, பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், ஏதேனும் ஒரு குடிநீர் ஆதாரத்தின் குடிநீர் வழங்கலில் எதிர்பாராத காரணங்களால் தடை ஏற்படும்போது, பாதிக்கப்படும் பகுதிகளுக்கு மாற்று வழிகளில் குடிநீர் வழங்குவதற்கான கட்டமைப்புகள் தற்போது ஏதும் இல்லாத நிலை உள்ளது.
சீரான குடிநீர் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்
இதனைக் கருத்திற்கொண்டு, சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் வாயிலாக ரூபாய் 3,108.55 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுக்குழாய் அமைக்கும் திட்டப் பணிகளுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார். இதன்மூலம், "சுற்றுக்குழாய் அமைக்கும் திட்டம்" வாயிலாக, 5 குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், 3 கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையங்கள் மற்றும் தற்போது பேரூரில் அமைக்கப்பட்டுவரும் 400 எம்எல்டி கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையம் என மொத்தம் 9 சுத்திகரிப்பு நிலையங்களையும் ஒன்றிணைத்து, சென்னை மாநகரில் உள்ள அனைத்துக் குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்களுக்கும் தேவைக்கேற்ப சீரான அளவில் குடிநீர் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்.
91.20 கி.மீ. நீளத்திற்கு சுற்றுக்குழாய்கள்
இத்திட்டம், ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் (ADB) நிதியுதவியுடன் மேற்கொள்ளப்படும். 91.20 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்குச் சுற்றுக்குழாய்கள், 64.20 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு குடிநீர் பரிமாற்றக் குழாய்கள் மற்றும் 2.65 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு உந்து குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த கட்டுமானப் பணிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலமாக, சென்னையில் அனைத்துப் பருவகாலங்களிலும் மக்களுக்குக் குடிநீரை எவ்விதத் தடையுமின்றி வழங்கும் வகையில், அனைத்துக் குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்களுக்கும் தேவைக்கேற்ப குடிநீர் வழங்குவது உறுதி செய்யப்படும்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (14.10.2026) சென்னை, சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் குடிநீரேற்றும் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தின் வாயிலாக 3,108 கோடியே 55 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுற்றுக்குழாய் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டி, அவ்வளாகத்தில் மரக்கன்றை நட்டு வைத்தார். #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @BussyAnand | @AadhavArjuna | @AdvocateVenkatP | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | @R_Kumar_TVK |— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) October 14, 2026
மேலும் இத்திட்டத்தில், சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்கள் மற்றும் சுற்றுக்குழாய் கட்டமைப்புகளில் உள்ள நீரின் அழுத்தம், ஓட்டம் மற்றும் நீரின் தரம் ஆகியவற்றை அளவிடும் கருவிகள் மற்றும் மேற்பார்வைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் தரவு சேகரிப்பு அமைப்பு சாதனங்கள் (Supervisory Control and Data Acquisition- 'SCADA') பொருத்தப்படும். இதன்மூலம், சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள நவீன கட்டுப்பாட்டு அறையில், 'SCADA' மூலமாகக் குடிநீரின் தரம், அளவு மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவை தொடர்ச்சியாகக் கண்காணிக்கப்படும். இக்கருவிகள் மூலம், அனைத்துக் குடிநீர் பகிர்மான நிலையங்களுக்கும் தேவைக்கேற்ப சீரான அளவில் நீர் வழங்கல் தானியங்கி முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொலைநோக்கு பார்வையில் தொடங்கப்பட்டத் திட்டம்
சென்னையின் மக்கள்தொகை மற்றும் குடிநீர் தேவை எதிர்காலத்தில் அதிகரிக்கக் கூடும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, 2057- ஆம் ஆண்டுக்கான தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, தற்போதைய தினசரி விநியோக அளவைவிட அதிகமான குடிநீரைக் கையாளும் வகையில் இந்தக் கட்டமைப்பு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் குடிநீர் உற்பத்தி அதிகரிக்கும்போது, அந்த நீரை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் கொண்டு சென்று விநியோகிப்பதற்கான கட்டமைப்பு வசதி கிடைக்கும். இந்த திட்டத்தை நான்கரை ஆண்டுகளில் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.