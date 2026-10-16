1,000 ஏசி மின்சார பேருந்துகளுக்கான டெண்டர் நவம்பர் 4 வரை நீட்டிப்பு - சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம்
கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியிடப்பட்ட டெண்டரானது கடந்த அக்டோபர் 14ஆம் தேதி ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 16, 2026 at 1:59 PM IST
சென்னை: மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் 1,000 ஏசி மின்சார பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டரை நவம்பர் 4ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் பொதுமக்கள் அதிகமாக பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகளையே அன்றாடம் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்நிலையில், பொதுப் போக்குவரத்தை நவீனமயமாக்கும் நோக்கில், 1,000 தாழ்தள ஏசி மின்சார பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்ய கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியிடப்பட்ட டெண்டரை, நிர்வாக காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் கடந்த அக்டோபர் 14ஆம் தேதி திடீரென ரத்து செய்தது.
ஏசி மின்சார பேருந்து கொள்முதல் டெண்டர் நீட்டிப்பு
இந்த ரத்து நடவடிக்கையினால் புதிய பேருந்துகள் பயன்பாட்டிற்கு வருவதில் பெரும் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், பயணிகளின் சேவை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பல்வேறு தரப்பினர் தொடர்ந்து புகாரளித்து வந்தனர்.
இந்தச் சூழலில், 1,000 ஏசி மின்சார பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்வதை ரத்து செய்து அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட அடுத்த நாளான நேற்று (அக்டோபர் 15), டெண்டர் தவறுதலாக ரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டதாக கூறி சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழக நிர்வாகம் தேசிய தகவல் மையத்திற்கு அவசர கடிதம் அனுப்பியது.
அந்த கடிதத்தில், 1,000 ஏசி மின்சார பேருந்துகளுக்கான கொள்முதல் ரத்து செய்யப்பட்ட டெண்டரை உடனடியாக மீண்டும் பழைய நிலைக்கு மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றும், டெண்டர் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை நவம்பர் 4ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த முடிவால் சட்டப்பூர்வமாகவோ அல்லது அரசு நடைமுறைகளிலோ எழும் அனைத்து பின்விளைவுகளுக்கும் சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் முழு பொறுப்பேற்கும் எனவும், எந்தவித சட்டமீறலும் இதில் இல்லை எனவும் தனி உறுதிமொழிச் சான்றிதழையும் இணைத்து சமர்ப்பித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எல்லா அதிகாரிகளும் எப்படி தவறு செய்ய முடியும்
இதனைத் தொடர்ந்து, பா.ம.க. தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தனது சமூக வளைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “சென்னையில் மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்திற்கு 1,000 மின்சாரப் பேருந்துகளை வாங்குவற்காக கோரப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளியை கடந்த புதன்கிழமை ரத்து செய்த தமிழ்நாடு அரசு, அதற்கு அடுத்த நாளே ரத்து அறிவிப்பை ரத்து செய்து ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறை தொடரும் என்று அறிவித்துள்ளது. அரசு நிர்வாகம் தொடர்பான விஷயங்களில் தமிழக அரசு பெரும் தடுமாற்றத்தில் இருப்பதையே இந்த முடிவுகள் காட்டுகின்றன.
மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு 1000 மின்சாரப் பேருந்துகளை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கடந்த மார்ச் மாதம் கோரப்பட்டன. அதன்பின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, ஆட்சி மாற்றமும் ஏற்பட்ட நிலையில், ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு பல முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கோரும் அறிவிக்கை ரத்து செய்யப்படுவதாக கடந்த 14-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. அதனால், பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ரத்து செய்யும் அறிவிப்பு தவறுதலாக வெளியிடப்பட்டு விட்டதாகவும், அதை திரும்பப்பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறை தொடருவதாகவும் மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
அரசால் வெளியிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி அரசுக்கே தெரியாமல் எவ்வாறு ரத்து செய்யப்படும் என்பது தெரியவில்லை. அரசின் எந்தவொரு முடிவாக இருந்தாலும் அது பிரிவு அலுவலர் முதல் இயக்குனர்கள், செயலாளர்கள் வரையிலான பல்வேறு அதிகாரிகளை கடந்து வர வேண்டும். எவரேனும் ஒருவர் தவறு செய்யலாம். எல்லா அதிகாரிகளும் எவ்வாறு தவறு செய்ய முடியும்?
மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக அரசு முடிவெடுக்க வேண்டும்
எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ரத்து செய்யப்படுவதில் ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு அதிகாரிகள் காரணம் அல்ல. கொள்கை முடிவு எடுக்கும் நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் காரணம் ஆகும். உலக வங்கியுடன் திமுக அரசு செய்து கொண்ட மொத்த செலவு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு மின்சாரப் பேருந்துகள் வாங்கப்படுகின்றன.
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இது மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்தை தனியார் மயமாக்கவே வழிவகுக்கும் என்பதால் இதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கடுமையாக எதிர்க்கிறது. இதே காரணத்திற்காகத் தான் அரசு இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறையை ரத்து செய்தது என்றால், அதில் உறுதியாக இருந்திருக்க வேண்டும். முடிவை மாற்றிக் கொண்டிருக்கக் கூடாது.
ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு அந்த மாநில அரசு நன்கு ஆராய்ந்து தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பதும், அதில் உறுதியாக இருப்பதும் அவசியம் ஆகும். அவசரக் கோலம் அள்ளித் தெளித்தது போல முடிவுகளை எடுப்பதும், அதை உடனடியாக மாற்றுவதும் நிர்வாகத்திற்கு வலிமை சேர்க்காது. இனி வரும் காலங்களிலாவது அனைத்து முடிவுகளையும் அரசு ஆராய்ந்து எடுக்க வேண்டும். அதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.