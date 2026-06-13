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மெட்ரோ ரயில் கதவுகள் திறக்கப்படாததால் பயணிகள் பீதி

சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை மெட்ரோ ரயில்
சென்னை மெட்ரோ ரயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 10:50 PM IST

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சென்னை: மெட்ரோ ரயிலில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக சிறிது நேரம் கதவுகள் திறக்காததால் பயணிகள் கடும் அச்சமடைந்தனர்.

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல், சிஎன்ஜி உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் தற்போது பொது போக்குவரத்தையே அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, சென்னையில் வேலைக்கு செல்வோர், பொதுமக்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் மெட்ரோ ரயில்களையே பெரும்பாலும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரையும், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் முதல் பரங்கிமலை வரையும் என இரண்டு வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. சென்னையில் மேலும் போக்குவரத்தை நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் மெட்ரோ ரயில் சேவையின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அதன்படி, மாதவரம் முதல் சிறுசேரி சிப்காட் வரையிலும், பூந்தமல்லி முதல் சென்னை கலங்கரை விளக்கம் வரையிலும், மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரையிலும் மூன்று வழித்தடங்களிலும் 118.9 கிமீ தொலைவிற்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

மேற்கண்ட வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் தொடங்கப்பட்டால் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அறவே குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், வழக்கம்போல் இன்று (ஜூன் 13) சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் வழங்கப்பட்டன. அதில் விம்கோ நகரில் இருந்து மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் நோக்கி சென்ற மெட்ரோ ரயில், திருவொற்றியூர் தேரடி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் நின்றது.

பொதுவாக, ரயில் நிலையத்தில் நின்றதும் மெட்ரோ ரயில்களின் கதவுகள் திறக்கப்படும். ஆனால், மேற்குறிப்பிட்ட ரயிலில் திடீரென கதவுகள் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் பயணிகள் அச்சமடைந்தனர். மெட்ரோ ரயிலின் கதவுகள் சுமார் 15 நிமிடங்கள் திறக்கப்படாமல் இருந்ததால் மெட்ரோவில் இருந்து தேரடியில் இறங்குவதற்கும், தேரடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து மீனம்பாக்கம் வரை செல்வதற்கான பயணிகளும் கடும் சிரமம் அடைந்தனர்.

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தகவலறிந்து விரைந்து வந்த மெட்ரோ ஊழியர்கள் பழுதான கதவை சரிசெய்தனர். இதையடுத்து மெட்ரோ ரயில் கதவுகள் திறந்தது. இதையடுத்து, பயணிகள் ரயிலில் இருந்து வெளியேறினர். சுமார் 30 நிமிடங்கள் தாமதத்திற்கு பிறகு மெட்ரோ ரயில் மீண்டும் மீனம்பாக்கம் நோக்கிப் புறப்பட்டது. இதனால் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள், சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

சென்னை மெட்ரோ ரயில்
தொழில்நுட்பக் கோளாறு
TRAIN DOORS ISSUES
PASSENGERS
THIRUVOTTRIYUR THERADI METRO

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