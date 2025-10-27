ETV Bharat / state

பயணிகளின் மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு புதிய தொழில்நுட்பம்... சென்னை மெட்ரோ ஒப்பந்தம்!

இதன் மூலம், குறிப்பாகப் பெண்களின் பாதுகாப்பை மேலும் உறுதி செய்து, அனைத்துப் பயணிகளுக்கும் உயர்ந்த தரமான பாதுகாப்பு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.

பயணிகள் பாதுகாப்புக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய ஒப்பந்தம்
பயணிகள் பாதுகாப்புக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
சென்னை: சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின், முதல் கட்டத்தில் இயங்கும் அனைத்து மெட்ரோ ரயில்களின் பெட்டி கதவுகளிலும் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் புதிய தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் (அமைப்புகள் மற்றும் இயக்கம்) மனோஜ் கோயல் முன்னிலையில், தலைமை பொது மேலாளர் ஏ. ஆர். ராஜேந்திரன் மற்றும் Faiveley Transport Rail Technologies India Private நிறுவனத்தின் இயக்குநர் புனீத் மெஹ்ரோத்ரா ஆகியோர் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், சிறந்த சேவை வழங்கும் தொடர்ச்சியான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, நீல வழித்தடம் மற்றும் பச்சை வழித்தடங்களில் இயங்கும் மெட்ரோ ரயில்களின் அனைத்து பெட்டி கதவுகளிலும் 'Anti Drag Passenger Door Safety System' எனப்படும், "கதவில் சிக்கிக் கொண்டு இழுத்துச் செல்வதைத் தடுக்கும் பயணிகள் பாதுகாப்பு அமைப்பிற்கான" வடிவமைப்பு (Design), பொருட்கள் வழங்குதல் (Supply), நிறுவுதல் (Installation), சோதனை செய்தல் (Testing), செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வருதல் போன்றவை இந்த ஒப்பந்தத்தின் நோக்கம் ஆகும்.

தற்போது, மெட்ரோ ரயில்களின் அனைத்துப் பெட்டிகளும் தானியங்கி கதவுகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை தடைகளைக் கண்டறியும் அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது பயணிகள் ஏறி முடித்தவுடன், நிலையங்களில் கதவுகள் மூடும் போது, ரயில் பெட்டிகளின் கதவுகளுக்கு இடையூறாக இருக்கக் கூடிய பொருட்களை இந்த அமைப்பு கண்டறியும்.

பயணிகளின் பாதுகாப்பை மேலும் மேம்படுத்தும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, Anti-Drag System உடன் கூடிய மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் நிறுவப்பட உள்ளது. இதன் மூலம், மெட்ரோ ரயிலில் இருந்து இறங்கும் போது தவறுதலாக கதவுகளுக்கு இடையே சிக்கிக் கொள்ளக்கூடிய சேலைகள், பெல்ட்கள், பை பட்டைகள், பாட்டில் பட்டைகள் போன்ற மெல்லிய பொருட்களையும் கண்டறிய முடியும்.

இந்த புதிய அமைப்பின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், இது இழுத்துச் செல்லும் விசையைக் கண்டறியும் திறன் கொண்டது. ஒரு நபர் அல்லது பொருள் கதவில் சிக்கிக் கொண்ட நிலையில் மெட்ரோ ரயில் நகரத் தொடங்கும் போது அது இழுக்கப்பட்டால், இந்த அமைப்பு அதைக் கண்டறியும். அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது, மெட்ரோ ரயில் தானாகவே அதன் அவசரகால பிரேக்கை போட்டு நின்று விடும். அதுமட்டுமின்றி, இது உடனடியாக மெட்ரோ ரயில் ஓட்டுநரின் கவனத்திற்கு செல்லும். இதன் மூலம் ஓட்டுநர் விரைவாகவும் உடனடியாகவும் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.

சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் இதுவரை கதவில் யாரும் சிக்கியதால் விபத்துகள் எதுவும் நடக்கவில்லை. இருந்தபோதிலும், இது ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடு ஆகும். இதன் மூலம், குறிப்பாகப் பெண்களின் பாதுகாப்பை மேலும் உறுதி செய்து, அனைத்துப் பயணிகளுக்கும் உயர்ந்த தரமான பாதுகாப்பு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.

இந்த வசதியானது, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்திற்காக கொள்முதல் செய்யப்படும் அனைத்து பெட்டிகளிலும் ஒரு நிலையான அம்சமாக இணைக்கப்பட்டு வருகிறது.

