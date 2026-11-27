சென்னை கத்திப்பாராவில் ஒரே நேரத்தில் 6 மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்க திட்டம்
கத்திப்பாரா மேம்பாலத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்வதைத் தவிர்க்கும் வகையில், கனரக இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தாமல் 'பேலன்ஸ்டு கேன்டிலீவர்’ என்ற நவீன தொழில்நுட்ப முறையில் இந்த உயர்மட்டப் பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 9:22 PM IST
சென்னை: கத்திப்பாரா பகுதியில் ஒரே நேரத்தில் 6 மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட இயக்குனர் அர்ஜூனன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, கத்திபாரா மேம்பாலத்தின் மேல் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தில் ஏற்கனவே கிண்டி ஆலந்தூர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல் ஆலந்தூர் ஆகிய 4 பகுதிகளுக்கு ரயில்கள் சென்றுக் கொண்டு இருக்கிறது. 2ஆம் கட்ட வழித்தடத்தில் நந்தம்பாக்கம், ஆலந்தூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னை 2ஆம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் கீழ், பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தில் 11 உயர்மட்ட ரயில் நிலையங்கள் உள்ளது. இந்த மஞ்சள் வழித்தடத்தில் பயணிகள் சேவை தொடங்கப்பட்டு, இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரையிலான அடுத்தகட்ட மெட்ரோ ரயில் பாதை பணிகள் தற்போது அதிவேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. 47 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட இந்த வழித்தடமானது, 46 ரயில் நிலையங்களை உள்ளடக்கியது. இந்த பாதையின் பெரும் பகுதி மேம்பால பாதையாக அமைக்கப்படுகிறது. இதற்கான பணிகள் தாமதமுமின்றி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
மாதவரம், ரெட்டேரி, கொளத்தூர், அண்ணா நகர், கோயம்பேடு, விருகம்பாக்கம், வடபழனி, போரூர் வழியாக நந்தம்பாக்கம் வரை மேம்பாலப் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதில் தண்டவாளங்கள் அமைக்கும் பணிகள், தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. மேலும் கோயம்பேடு முதல் நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையம் வரையிலான கட்டுமானப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
ஐந்தாவது வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியாக கோயம்பேடு - ஆலந்தூர் இடையிலான 14.5 கிலோமீட்டர் மஞ்சள் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் இயக்கத்தை முழுவதுமாக இயக்கப்பட உள்ளது. இந்நிலையில் சென்னை, கிண்டி கத்திப்பாராவில் தரைமட்டத்தில் சாலை மேம்பாலம் (முதல் அடுக்கு), அதற்கும் மேல் முதல் கட்ட மெட்ரோ வழித்தடங்களான கிண்டி ஆலந்தூர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல் ஆலந்தூர் ஆகிய வழித்தடங்கள் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் அடுக்குகளில் உள்ளது.
அதற்கும் உச்சியில், கத்திப்பாரா சந்திப்பைக் கடக்கும் பகுதியில் மிக உயரமான மெட்ரோ கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 88 அடி முதல் 108 அடி வரையிலான உயரத்தில் தூண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகபட்சமாக 108 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தூண்களின் மீது மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.
மேலும், இந்தப் பாதை 125 மீட்டர் ஆரத்தில் (radius) அமைக்கப்பட்டுள்ள மிகவும் கூர்மையான வளைவைக் கொண்டுள்ளது. இதனால் ரயில்கள் உயரமான பாதையில் பயணித்து, வளைந்து ஆலந்தூர் பகுதியைச் சென்றடையும் வகையில் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கத்திப்பாரா மேம்பாலத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்வதைத் தவிர்க்கும் வகையில், கனரக இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தாமல் 'பேலன்ஸ்டு கேன்டிலீவர்’ என்ற நவீன தொழில்நுட்ப முறையில் இந்த உயர்மட்டப் பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது தண்டவாளம் பதிக்கும் பணிகள் தொடங்கி வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. தண்டவாளப் பணிகள் முடிந்தவுடன், 2027 ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் ரயில் சோதனை ஓட்டங்கள் தொடங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர், ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் சோதனைகள் முடித்து, அனுமதி அளிக்க வேண்டும். இதனால் மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகள் ஜூன் மாதம் வரை ஆகலாம் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட இயக்குனர் அர்ஜூனன் தெரிவித்தார்.