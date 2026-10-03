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2 மணி நேரம் தடைபட்ட சென்னை மெட்ரோ ஆன்லைன் டிக்கெட் சேவை: பயணிகள் கடும் அவதி

சுமார் இரண்டு மணி நேரத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டு, ஆன்லைன் டிக்கெட் சேவை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (CMRL)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 2:54 PM IST

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சென்னை: மெட்ரோ ரயிலின் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு சேவையில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறால் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினர். 2 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு சேவை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது.

தலைநகர் சென்னையின் பொதுப் போக்குவரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மெட்ரோ ரயிலில், தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். அதில், 25 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பயணிகள் ஆன்லைன் மூலமே டிக்கெட் எடுக்கின்றனர்.

அப்படி, மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் CMRL மொபைல் செயலி, WhatsApp, QR குறியீடு, மெட்ரோ இணையதளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகளில் ஆன்லைன் பயணச்சீட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி உள்ளது. இதன்மூலம் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் கவுன்டர்களில், பயணிகள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதை தவிர்த்து வருகின்றனர்.

இதுபோன்ற சூழலில், இன்று தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக ஆன்லைன் மூலம் பெறப்படும் QR டிக்கெட் சேவை தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, CMRL மொபைல் செயலி மூலம் பெறப்படும் QR டிக்கெட்டுகளும் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் ஆன்லைன் டிக்கெட் பெற முடியாமல் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.

இதையடுத்து, அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் கவுன்டர்களில் டிக்கெட் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் பயணிகளை கேட்டுக்கொண்டது.

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட சமூக வலைதளப்பதிவில், "தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக ஆன்லைன் மூலம் பெறப்படும் QR டிக்கெட் சேவை தற்காலிகமாக செயல்படவில்லை. மொபைல் செயலி மூலம் பெறப்படும் QR டிக்கெட்டுகளும் கிடைக்கவில்லை. எனவே, தொழில்நுட்பக் கோளாறை சரிசெய்யும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனால், ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிப்பதாகவும்" கூறியிருந்தது.

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இதையடுத்து, சுமார் இரண்டு மணி நேரத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டு, ஆன்லைன் டிக்கெட் சேவை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியது.

"சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதையடுத்து CMRL மொபைல் செயலி உள்ளிட்ட ஆன்லைன் டிக்கெட் சேவைகள் தற்போது வழக்கம்போல் செயல்பட்டு வருவதாகவும்" மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், "நிலையான QR குறியீடு (Static QR Code), CMRL மொபைல் செயலி, WhatsApp, Paytm, PhonePe உள்ளிட்ட பிற ஆன்லைன் டிக்கெட் பெறும் வசதிகளையும் பயணிகள் பயன்படுத்தலாம். இதுதவிர, மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் கவுன்டர்களில் Singara Chennai Card மற்றும் CMRL Travel Cards மூலமாகவும் பயணச்சீட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்ட ஆன்லைன் டிக்கெட் சேவை தற்போது சரிசெய்யப்பட்டு, வழக்கம்போல் செயல்பட்டு வருகிறது" எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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