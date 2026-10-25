சென்னையில் மெத்தபெட்டமைன் விற்பனை - கல்லூரி மாணவி உட்பட 8 பேர் கைது
பெங்களூருவில் இருந்து போதைப்பொருளை வாங்கி வந்து சென்னையில் விற்றது காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 25, 2026 at 7:32 AM IST
சென்னை: கீழ்பாக்கம் பகுதியில் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்த வழக்கில், கல்லூரி மாணவி உட்பட 8 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை கீழ்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள சுரங்கபாதை அருகே சிலர் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளை விற்பனை செய்வதாக கீழ்பாக்கம் துணை ஆணையரின் தனிப்படை பிரிவு காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதனடிப்படையில், தனிப்படை காவல்துறையினர் அந்த பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
மெத்தப்பெட்டமைன் விற்பனை - மூவர் கைது
இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி இரவு அந்த பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் சுற்றித் திரிந்த இரண்டு பெண்கள், ஒரு ஆண் ஆகியோரை பிடித்து காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர். சோதனையில் அவர்களிடம் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. தொடர்ந்து, அவர்கள் மூவரையும் கீழ்பாக்கம் காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், அவர்கள் மண்ணடி பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது அசாருதீன்(30), திருவெற்றியூரை சேர்ந்த பாத்திமா என்ற சாரா(24) மற்றும் நுங்கம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த அஸ்மா நசிரீன்(20) என்பது தெரியவந்தது. இதில், முகமது அசாருதீன் பேஷன் டிசைனராகவும், பாத்திமா என்ற சாரா சினிமா துறையில் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாகவும் பணியாற்றி வருகிறார்கள். மேலும், அஸ்மா நசிரீன் அண்ணாநகர் பகுதியில் உள்ள கல்லூரியில் படித்து வருவதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இவர்களிடம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், மூவரும் நட்சத்திர விடுதி மற்றும் பப்புக்கு செல்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். அப்படி அவர்கள் செல்லும்போது, அங்கு அவர்களுக்கு போதைப்பொருள் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பெங்களூருவில் இருந்து வாங்கி வந்து சென்னையில் விற்பனை
தொடர்ந்து, மூவரும் பெங்களூரு, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து மெத்தப்பெட்டமைன் போதைப்பொருளை வாங்கி வந்து சென்னையில் இருக்கும் இளைஞர்கள், நட்சத்திர விடுதி மற்றும் பப்புகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளின்போது விற்பனை செய்துள்ளனர். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இவர்கள் மூவரும், பெங்களூருவில் உள்ள அவர்களது நண்பர்கள் மூலம் மெத்தபெட்டமைனை வாங்கி வந்து சென்னையில் விற்பனை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், கைது செய்யப்பட்ட அசாருதீன் மீது நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காவல்நிலையங்களில் போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, நுங்கம்பாக்கம், ஆயிரம் விளக்கு ஆகிய பகுதிகளில் அவர்கள் பதுக்கி வைத்திருந்த 50 கிராம் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் மற்றும் செல்போன் ஆகியவற்றை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும் 5 பேர் கைது
பின்னர், மூவர் மீதும் போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பான வழக்குகளை பதிவு செய்த காவல்துறையினர், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட மூவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் யார்? இவர்களுக்கு போதைப்பொருள் விற்பனை செய்தது யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
கைதானவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, சென்னையை சேர்ந்த புண்ணியக்கோடி(39), பாடியை சேர்ந்த சாண்டி(30), புழல் பகுதியைச் சேர்ந்த பாரூக்(29), திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த நாமினி சுஜிதா(28) மற்றும் வேலூரைச் சேர்ந்த சோனியா(28) ஆகிய 5 பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர், அவர்களிடமும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.