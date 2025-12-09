ETV Bharat / state

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் 18.4° செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் (கோப்புப்படம்)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 9, 2025

சென்னை: நாளை (டிச.10) தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி, நாகப்பட்டினம், விருதுநகர், கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது. புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலை நிலவிய நிலையில், காரைக்கால் பகுதியில் லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் கழுகுமலையில் 1 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக ஈரோட்டில் 33.2° செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக (சமவெளிப்பகுதிகளில்) கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் 18.4° செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது.

அடுத்த இரண்டு தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை

தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று (டிச.9) தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும். மேலும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்யக் கூடும்.

நாளை (டிச.10) தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

இன்று (டிச.9) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும்.

நாளை(டிச.10) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23-24° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக் கூடும்.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

இன்று (டிச.9) மற்றும் நாளை(டிச.10) தமிழ்நாடு கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

வங்கக்கடல் பகுதிகள்

இன்று (டிச.9) மற்றும் நாளை(டிச.10) தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.

அரபிக் கடல் பகுதிகள்

இன்று (டிச.9) மற்றும் நாளை (டிச.10) மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. வரும் டிச.11ஆம் தேதி குமரிக்கடல் பகுதிகளை ஒட்டிய மாலத்தீவு பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

