திமுகவை குறைசொல்வதை விட்டுவிட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யுங்கள் - தவெக அரசை சாடிய மேயர் பிரியா
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தவர்களை தற்குறி என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு கோபம் வரும். அதனால் அவர்களை நான் இப்போது தற்குறி என்று சொல்லவில்லை என்று மேயர் பிரியா விமர்சித்துள்ளார்.
Published : June 10, 2026 at 9:36 AM IST
சென்னை: திமுகவை குறை சொல்வதை விட்டுவிட்டு, உங்களிடம் இருக்கும் அதிகாரத்தை வைத்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யுங்கள் என்று தவெக அரசுக்கு மேயர் பிரியா அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளை கொண்டாடும் விதமாக சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் நகர்புற மேம்பாட்டு வாரியக் குடியிருப்பில் வசிப்போருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை தங்கசாலையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ராஜன், திமுக கழக செய்தி தொடர்பு பிரிவு தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேகர் பாபு ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய மேயர் பிரியா, “இந்த தொகுதியில் சாலை ஓரத்தில் இருந்த 1400 பேருக்கு திமுக ஆட்சி காலத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கு அனைத்து வசதிகளும் செய்துகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. திமுக ஆட்சியில் பல மக்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன” என்றார்.
தொடர்ந்து தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த பிரியா, “அமைச்சர்கள் தொழில் முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்வார்கள். ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழத்தில் உள்ள அமைச்சர் சுற்றுலா சொல்கிறார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், பத்திரிகையாளர்கள் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நின்று பதில் சொல்வார். ஆனால் இன்றைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்காமல் செல்கிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தவர்களை தற்குறி என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு கோபம் வரும். அதனால் அவர்களை நான் இப்போது தற்குறி என்று சொல்லவில்லை.
எல்லா விஷயத்துக்கும் மாநகராட்சியை குற்றம் சொல்வது எப்படி சரியாக இருக்கும்? இன்றைக்கு ‘சிங்கப்பெண்கள்’ என்ற தலைப்பில் அரசு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. எந்த அரசு நிகழ்ச்சிகளும் கட்சி கொடிகள் கட்ட கூடாது. ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழக கொடிகள் தான் சாலை முழுவதும் இருக்கின்றன.
தங்கள் ஆட்சியில் நடக்கும் தவறுகளை அவர்கள் தான் சரி செய்யவேண்டும். திமுக கட்சியை குறை சொல்வதை விட்டுவிட்டு, உங்களிடம் இருக்கும் அதிகாரத்தை வைத்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யுங்கள்” என்றார்.
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அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய டி.கே.எஸ் இளங்கோவன், “மக்கள் நன்மைக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரே இயக்கம் திமுக தான். கலைஞர் ஒரு பிறந்தநாளை கூட கேக் வெட்டிக் கொண்டாடவில்லை. மக்களை எண்ணியே ஆட்சி செய்தார். குடிசை வீட்டில் இருந்தவர்களை திமுக ஆட்சி காலத்தில் கட்டிட வீட்டிற்கு குடியேற வைத்தார்கள்.
அண்ணா, கலைஞர் போன்றவர்கள் மக்களுக்காக போராட்டங்கள் நடத்தி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு சிலர் முதலமைச்சர் ஆகவேண்டும் என்பதற்காகவே கட்சி ஆரம்பித்து வந்துள்ளார்கள். ஆட்சி என்பது வரும் போகும். ஆனால் திமுக என்பது மக்களுக்கான இயக்கம். எங்களுக்கு ஆட்சி பெரிதல்ல. பல தோல்விகளை கண்டாலும் மீண்டும் எழுந்து வந்துள்ளோம்” என்று பேசினார்.
முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு பேசுகையில், “எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கும் வாக்களிக்காதவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போது அரசியல் பேச வரவில்லை. பேசுகிற காலம் வரும். அப்போது நிச்சயம் பேசுவோம்.
அன்பிற்குரிய தங்கை மேயர் பிரியா பேசும்பொழுது முதலமைச்சர் நகர்புற மேம்பாட்டு வாரியக் குடியிருப்பில் எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறது என்று சொன்னார். ஆனால் நூலகம், மின்தூக்கி போன்ற வசதிகளும் இருக்கிறது என்பதை சொல்ல மறந்துவிட்டார்” என்று கூறிய அவர், முதல்வர் நகர்புற மேம்பாட்டு வாரியக் குடியிருப்பை மிகவும் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள் என அக்குடியிருப்பில் வசிக்கிற மக்களுக்கு கோரிக்கை வைத்தார்.