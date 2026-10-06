வடகிழக்கு பருவமழை: 'நிவாரண முகாம்களை தயாராக வைத்திருங்கள்' - மேயர் பிரியா உத்தரவு
மழைக்காலத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் புகார்களுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு காணும் வகையில், மாநகராட்சியின் 1913 என்கிற அவசர எண் உதவி மையத்தில் பணியாளர்களைச் சுழற்சி முறையில் (Shift System) நியமிக்க வேண்டும்.
Published : October 6, 2026 at 4:58 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை நெருங்குவதை முன்னிட்டு, சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள நிவாரண முகாம்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்குமாறு மேயர் பிரியா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழை வரும் அக்டோபர் 3-வது வாரத்தில் தொடங்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு வரவுள்ள எல்.நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக, நடப்பாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை மிகத் தீவிரமாக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழைக்கான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் துணை மேயர் மு.மகேஷ்குமார், மாநகராட்சி ஆணையாளர் ஜி.எஸ்.சமீரன், இணை ஆணையாளர் கற்பகம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
அப்போது அதிகாரிகளுக்கு மேயர் பிரியா பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார். அவர் பிறப்பித்த முக்கிய உத்தரவு பின்வருமாறு:
சென்னை மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை, நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் சார்பில் பராமரிக்கப்படும் ஆறுகள், கால்வாய்கள், ரயில்வே குறுக்கு கால்வாய்கள், மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் வண்டல் வடிகட்டித் தொட்டிகளில் தூர்வாரும் பணிகளை, பருவமழைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.
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ஆறுகள் தூர்வாரும் பணி
புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள், இணைப்புப் பணிகள், கால்வாய் மேம்பாட்டுப் பணிகள், சுரங்கப்பாதை கிணறுகளின் தூர்வாரும் பணிகள் ஆகியவற்றை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். புழல், கொசஸ்தலையாறு உபரிநீர் வெளியேறும் பகுதிகளில் உடனடியாக தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மழைநீர் தேங்கக்கூடிய தாழ்வான பகுதிகளை கண்டறிந்து, அங்கு தண்ணீரை உடனுக்குடன் அகற்றும் மோட்டார் பம்புகளை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். மோட்டார் பம்புகள், மர அறுவை இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான உபகரணங்களும் தயார்நிலையில் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகள்
பேருந்து வழித்தடங்கள், உட்புறச் சாலைகள் ஆகியவற்றில் உள்ள பள்ளங்கள், குழிகளை பருவமழைக்கு முன்னதாகவே சீரமைக்க வேண்டும். கொரட்டூர் ஏரி, மயிலை பாலாஜி நகர் கால்வாய், பராங்குசபுரம், ரங்கராஜபுரம், சிட்டி லிங்க் சாலை, அண்ணா சாலை, ஜி.பி. சாலை, என்.எஸ்.சி. போஸ் சாலை, அரும்பாக்கம் மெட்ரோ உள்ளிட்ட உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
நிவாரண முகாம்கள்
பொதுமக்கள் தங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட 215 நிவாரண முகாம்களில் குடிநீர், மின்சாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் நிறைவாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். 116 உணவு தயாரிக்கும் சமையல் கூடங்களில் போதிய அளவு உணவுப் பொருட்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
1913 உதவி மையம்
மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கையாக, பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை பேண அதிகளவிலான மருத்துவ முகாம்களைத் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும். மழைக்காலத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் புகார்களை உடனுக்குடன் பெற்று தீர்வு காணும் வகையில், மாநகராட்சியின் 1913 என்கிற அவசர எண் உதவி மையம் மற்றும் எக்ஸ், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளப் பக்கங்களை கண்காணிக்கப் பணியாளர்களை சுழற்சி முறையில் (Shift System) நியமிக்க வேண்டும் என்பன போன்ற உத்தரவுகளை சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா பிறப்பித்தார்.