சென்னை மாமன்றக் கூட்டத்தில் எதிரொலித்த விஜய் சேதுபதி டயலாக்: மேயர் பிரியா அதிரடி

சென்னை மாமன்றக் கூட்டத்தில் எதிரொலித்த விஜய் சேதுபதி டயலாக்: மேயர் பிரியா அதிரடி
மானத்தைப் பற்றி கவலைப்படாத ஒருவரிடம் தமிழ்நாடு சிக்கியுள்ளது என சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா விமர்சித்தார்.
Published : September 25, 2026 at 11:03 PM IST
சென்னை: சென்னை மாமன்றக் கூட்டத்தில் மேயர் பிரியா, பிக்பாஸ் விஜய் சேதுபதியின் வசனத்தை கூறி முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் இன்று மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டம் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது.
சென்னை மாநகராட்சியின் துணை மேயர் மகேஷ் குமார், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன், சென்னை மாநகராட்சியை சேர்ந்த அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்து மேயர் பிரியா உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், (பெரியாரின் கருத்தை மேற்கோள் காட்டி) "மானத்தைப் பற்றி கவலைப்படாத ஒருவரிடம் தமிழ்நாடு சிக்கியுள்ளது. பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க தலைவர்களை முதலமைச்சராக பார்த்தது நமது தமிழ்நாடு சட்டமன்றம்.
ஆனால், இன்றைக்கு ஒருவரின் உடல் மொழியாலும், செய்கின்ற செய்கையாலும் மாண்மை இழந்து நிற்கிறது தமிழ்நாடு சட்டமன்றம். இந்த அரசுக்கு உடனிருந்து ஆதரவு தெரிவிக்கும் இடதுசாரி கட்சிகளும், முன்னணி பத்திரிகையாளர்களும் கூட இதற்கு தங்கள் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
மு.க.ஸ்டாலினை கண்ணிய குறைவாக பேசிய முதலமைச்சருக்கு எனது கண்டனங்களை பதிவு செய்கிறேன். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி முன் வைக்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறுகிறார் முதலமைச்சர்.
சட்டமன்றத்தில் தனது வாத திறமையால் ஆளுங்கட்சியை திணற வைக்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்று 4 மாதங்களில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள், குற்ற சம்பவங்கள், கொலைகள், பாலியல் பிரச்சனைகள், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் அரங்கேறி வருகின்றன.
அதேபோல, மின் கட்டண உயர்வு, மின்வெட்டு போன்றவற்றால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தவிக்கின்றனர். மாணவர்கள் மெழுகுவத்தி ஏந்தி படிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மின்வெட்டுக்கான காரணத்தை மக்கள் கேட்டால், மழை பெய்யவில்லை, காற்று அடிக்கவில்லை என ஒரு அமைச்சர் பதில் சொல்கிறார்.
தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மைல்கல்லாக கருதப்பட்ட பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிடுவது என்பது, இருப்பதை விட்டு பறப்பதற்கு ஆசைப்படுவதற்கு சமம் ஆகும்.
மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பது என எண்ணற்ற மோசமான செயல்களில் ஆளும் தவெக ஈடுபட்டு வருகிறது.
விஜய் சேதுபதி டயலாக்
ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கும் நடிகர் கூறியதை போல, தலைவர் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல், கொள்கையை உணராமல் பிரச்சனைகள் வரும் போது எதிராளியின் மீது பழியை போடுவது தலைமை பண்பு கிடையாது. அது ஏமாற்று வேலை. அதுதான் இன்றைய உண்மை நிலை" என சென்னை மேயர் பிரியா பேசினார்.