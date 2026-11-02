நெருங்கும் தீபாவளி பண்டிகை: வார விடுமுறை நாட்களில் சென்னை கடைவீதிகளில் அலைமோதிய கூட்டம்
சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், வாகனங்கள் மூலம் கடைவீதிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் படையெடுத்ததால் முக்கிய சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
Published : November 2, 2026 at 9:35 AM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை கடைவீதிகளில் அலைமோதிய மக்களின் கூட்டத்தால் ஜிஎஸ்டி சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
நவ.08- ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. பண்டிகைக்கு இன்னும் ஐந்து நாட்களே உள்ள நிலையில், வார இறுதி நாட்களான அக்.31-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, நவ.01-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், திருநெல்வேலி, மதுரை போன்ற நகரங்களில் உள்ள கடைவீதிகளில் ஜவுளிகளை வாங்குவதற்காக மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
குறிப்பாக, சென்னையில் தியாகராய நகர், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம், வண்ணாரப்பேட்டை உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் உள்ள கடைவீதிகளில் ஜவுளிகளை வாங்க மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தனர். அதேபோல், பட்டாசுக் கடைகளிலும் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. வியாபாரம் சூடுபிடித்ததால் ஜவுளிக்கடைகளின் உரிமையாளர்கள், சாலையோர வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
நேற்று (நவ.01) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களின் வாகனங்கள் மூலம் கடைவீதிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் படையெடுத்ததால் சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் வழக்கத்தைவிட வாகனப் போக்குவரத்து அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. இதனால் ஆங்காங்கே போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, ஜிஎஸ்டி சாலையில் நேற்று காலை முதல் இரவு வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். அதேபோல், புத்தாடைகள், நகைகள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்குவதற்காகச் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை கடை வீதிகளிலும் ஏராளமானோர் குவிந்தனர்.
அதேபோல், தாம்பரத்தில் இருந்து சென்னை நோக்கிச் செல்லும் சாலையிலும், சென்னையில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கிச் செல்லும் சாலையிலும், வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்தன. தாம்பரம், குரோம்பேட்டை பகுதிகளில் வாகனங்கள் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சிக்கித் தவித்தன.
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சென்னையில் உள்ள கடைவீதிகளில் வரும் நாட்களில் பொதுமக்களின் கூட்டம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், ஜிஎஸ்டி சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடுதல் போக்குவரத்துக் காவலர்களை நியமித்து, போக்குவரத்தைச் சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.