மெரினாவில் யானைகள்; பொதுமக்களை கவர சென்னை மாநகராட்சியின் புதிய யுக்தி
காடுகளை சிதைக்கும் அரக்கனாக லண்டனா களைச்செடிகள் பார்க்கப்படும் நிலையில், அவை தற்போது மரசாமான்கள் சிற்பங்களாக உருவெடுக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
Published : January 12, 2026 at 4:02 PM IST
சென்னை: மெரினா கடற்கரையில் காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு, பார்வையாளர்களை மகிழ்விக்கும் நோக்கில், லண்டனா கள்ளிச்செடிகளால் உருவாக்கப்பட்ட யானை சிற்பங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை என்று போற்றப்படும் சென்னை மெரினா கடற்கரை, தென்னிந்தியாவில் மிகவும் பிரசிதிப்பெற்ற சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. மெரினாவுக்கு நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
மேலும், பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் காணும் பொங்கல் அன்று லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் கூடுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்தாண்டு காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு, சென்னை மெரினா கடற்கரை புதுப்பொலிவு பெற்றுள்ளது. காணும் பொங்கல் அன்று மெரினா கடற்கரைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில், மரத்திலாலான யானை சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மெரினாவில் யானை சிற்பம்
மெரினா கடற்கரையின் மணல் பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த யானைகள், நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த யானை சிற்பம், ‘லண்டனா’ (உண்ணிச்செடி) எனும் களைச்செடிகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த யானைகள் வரும் ஜனவரி 19ஆம் தேதி வரை காட்சிக்காக வைக்கப்படவுள்ளது.
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மொத்தம் 15 யானைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த யானை சிற்பங்களின் மதிப்பு 3 முதல் 8 லட்சம் ரூபாய் வரை இருக்கும் என்று மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பத்துக்கும் மேற்பட்ட யானைகள், யானை குட்டிகளுடன், கம்பீரமாக நடந்து வருவது போன்று, இந்த யானை சிற்பங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த யானைகள் சிற்பத்தினை, பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு, செல்ஃபி புகைப்படங்கள் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
குறிப்பாக, வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள், குழந்தைகள் என அனைவரும் இந்த யானை சிற்பங்களை ஆச்சரியத்துடன் கண்டு மகிழ்ந்து வருகின்றனர். பொங்கள் விடுமுறை நாட்களில், மெரினா கடற்கரைக்கு ஏராளமான மக்கள் கூட்டம் வரும் என்பதால், யானைகளைச் சுற்றி தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கும் பணி, தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
லாண்டனா களைச்செடி சிற்பம்
இதற்கிடையில், குழந்தைகளை கவரும் வகையில், மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த லாண்டனா யானைகள் சிற்பம் வரவேற்கத்தக்கது என்றும், பொங்கல் விடுமுறையை கழிக்க, மெரினா கடற்கரைக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு இந்த முன்னெடுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் அயனாவரத்தை சேர்ந்த தேவகல்யாணி நம்மிடம் தெரிவித்தார்.
மேலும், சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு பலமுறை வந்திருந்தாலும், முதல் முறையாக இது போன்ற யானைகளின் சிற்பங்களை காண்பதாகவும், சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் நடைபெற்றது வரவேற்கத்தக்கது என்றும், இதனை பொதுமக்கள் சுத்தமாகவும், பாதுகாப்பான முறையிலும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அயனாவரத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார் கூறினார்.
லாண்டனா என்னும் களைச்செடிகளால், நீலகிரி மாவட்டத்தின் வனப்பகுதிகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், இதனை தடுக்கும் வகையில், இந்த களைச் செடிகளை அகற்றி, அதன் மூலம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பழங்குடியின பெண்களால் இது போன்ற சிற்பங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
செழிப்பாகும் மெரினா
வெளிநாடுகளில் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட கடற்கரைக்குக்கு இணையாக சென்னை மெரினா கடற்கரையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சென்னை மாநகராட்சியும் பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதற்கு பலனாக, தற்பொழுது சென்னை மெரினா கடற்கரை நீலக்கொடி சான்றிதழை பெற்றுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ரூ.5.60 கோடி மதிப்பீட்டில் பிரத்யேக நடைபாதை, சைக்கிள் வழித்தடம், சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டுத்திடல், மூங்கில் கட்டைகளால் ஆன கண்காணிப்பு கோபுரம், திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி கூடம் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மூங்கில் நிழற்கூறைகள், மூங்கிலால் ஆன சாய்ந்த இருக்கைகள், திரும்பும் திசையெல்லாம் செடிகள் என மெரினாவின் புதிய தோற்றம் மனதை ஈர்க்கும் வகையில் உள்ளது.