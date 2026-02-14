ETV Bharat / state

நீலக்கொடி திட்டத்தின் கீழ் புத்துயிர் பெற்ற மெரினா கடற்கரை: இறுதிக் கட்டத்தை எட்டும் 2-ஆம் கட்ட பணிகள்

மெரினா கடற்கரையில் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில், நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறுவதற்கான முதல் கட்டப் பணிகள் 7.31 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

நீலக்கொடி திட்டத்தின் கீழ் புத்துயிர் பெற்ற மெரினா கடற்கரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 14, 2026 at 10:42 PM IST

சென்னை: நீலக்கொடி திட்டத்தின் கீழ் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் 2ஆம் கட்ட பணிகள் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

கடற்கரையில் இயற்கை சூழலை காப்பது, திடக்கழிவு மேலாண்மை, கடற்கரை தூய்மை, சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்து டென்மார்க் நாட்டைச் சேர்ந்த அறக்கட்டளை நீலக்கொடி சான்றிதழை வழங்கி வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவின் ஒயிட் ஹெவன், கிரீஸ் நாட்டின் நாவிகோ, டர்கியில் உள்ள கிரேஸ், ஆகிய கடற்கரைகள் நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெற்ற கடற்கரைகளுக்கு ஓர் உதாரணம்.

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள கோவளம் கடற்கரை சமீபத்தில் நீலக்கொடி சான்றுகளை பெற்றுள்ளது. மேலும், சென்னை மெரினா, திருமான்மியூர், தூத்துக்குடி, கடலூர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கடற்கரைகளுக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெற தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

சென்னை மெரினா கடற்கரையை பொறுத்தவரை நான்கு கட்டங்களாக நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறுவதற்கான பணிகள் நடைபெறுகிறது. அதன்படி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில், நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறுவதற்கான முதல் கட்டப் பணிகள் 7.31 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. அதில் பிரத்யேக நடைபாதை, சைக்கிள் வழித்தடம், சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டுத் திடல், மூங்கில் கட்டைகளால் ஆன கண்காணிப்பு கோபுரம், திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி கூடம் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மூங்கில் நிழற்கூறைகள், மூங்கிலால் ஆன சாய்ந்த இருக்கைகள், திரும்பும் திசையெல்லாம் செடிகள், குறிப்பாக சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மரப்பலகை பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் நிலையில், புதிதாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பலூன் சக்கர நாற்காலி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் பலூன் சக்கர நாற்காலிகளை பயன்படுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் கடல் அலைகளை காண சென்னை மாநகராட்சி ஏற்பாடு செய்தது

நீலக்கொடி திட்டத்தின் கீழ் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் 2ஆம் கட்ட பணிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வருகிறது. சுமார் 7 கோடி மதிப்பில், புதிய 60 மூங்கில் இருக்கைகள், 30 மூங்கில் நிழற்குடைகள், நான்கு புதிய கண்காணிப்பு கோபுரங்கள், மூங்கிலால் ஆன இரண்டு படிப்பகம், மூங்கிலால் ஆன 2 ஹார்ட்டின் வடிவ செல்பி பாய்ண்ட், ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான சர்க்கஸ் கருவிகள், பெரிய அளவிலான மூங்கிலால் ஆன நுழைவு வாயில்கள், திறந்தவெளி மூங்கில் அரங்கம், கடற்கரை சர்வீஸ் சாலைகளில், மக்கள் அமர்வதற்கான புதிய கான்கிரீட் இருக்கைகள் ஆகியவையும் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

நீலக்கொடி திட்டத்தின் கீழ் புத்துயிர் பெற்ற மெரினா கடற்கரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மெரினா கடற்கரையில் பொதுமக்கள் குப்பைகளை போடுவதை தடுக்கும் வகையில், ஆங்காங்கே, மூங்கிலால் ஆன குப்பைத் தொட்டிகள், விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளும், குப்பை போடுபவர்களுக்கு 5000 ரூபாய் அபராதம் என்ற அறிவிப்பு பதாகைகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கடற்கரையில் பிளாஸ்டிக்கை தவிர்த்து மஞ்சப்பையை உபயோகிக்கும் வகையில் மஞ்சப்பை இயந்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி சார்பில் அவ்வப்போது தொடர்ந்து தூய்மை பணியாளர்கள் மெரினா கடற்கரையை சுத்தம் செய்து வருகின்றனர்.

நீலக்குடி சான்றிதழை பெறும் வகையில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு மேம்பாட்டு பணிகள் பொதுமக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக மெரினாவில் மூங்கிலால் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிழற்கூரைகள் கண்களை கவரும் வகையில் உள்ளதாகவும், குழந்தைகள் முதல் முதியோர்கள் வரை புத்துயிர் பெற்ற மெரினா கடற்கரையில் பொழுதை கழிப்பது மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தருவதாகவும் சென்னையை சேர்ந்த ஷாம் தெரிவித்தார்.

மேலும் கடந்த 10 ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில் சென்னை மெரினா கடற்கரை புத்துயிர் பெற்று, தூய்மைக்கு முக்கியத்துவம் தருவது வரவேற்கத்தக்கது என சென்னையை சேர்ந்த அரவிந்த் தெரிவித்தார். நீலக்கொடி திட்டத்தின் கீழ் 2ஆம் கட்ட பணிகள் 90% நிறைவடைந்து இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்னும் ஐந்து நாட்களுக்குள் இப்பணிகள் முழுவதுமாக நிறைவடைந்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளார்.

