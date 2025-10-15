ETV Bharat / state

போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் பரபரப்பு... காவலரை தாக்கி விட்டு 35 பேர் தப்பி ஓட்டம்!

போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் சிகிச்சையில் இருந்த 35 பேர் காவலாளியை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிய சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

போதை மறுவாழ்வு மையம்
போதை மறுவாழ்வு மையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 9:00 PM IST

1 Min Read
சென்னை: சென்னை அருகே உள்ள போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 35 பேர், காவலரை தாக்கி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓட்டிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையை அடுத்த மாங்காடு அடுத்த சக்ரா நகர் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான போதை மறுவாழ்வு மையம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வரும் இந்த போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையான 100-க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கேயே தங்கி தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.

இந்நிலையில் போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 35 பேர் ஒன்று சேர்ந்து அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த முரளி என்ற காவலாளியை சரமாரியாக தாக்கி விட்டு அங்கிருந்து கீழே தள்ளி விட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த காவலாளி முரளி, போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இருந்து 35 பேர் தப்பிச் சென்றது குறித்து உடனடியாக மறுவாழ்வு மையத்தின் உரிமையாளருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த உரிமையாளர் பிரசாத், உடனடியாக மாங்காடு காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மாங்காடு காவல் துறையினர், போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமிராவை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: தீபாவளிக்கு மறுநாள் லீவு வேண்டும்... அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் கோரிக்கை!

காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட முதல் கட்ட விசாரணையில், தப்பிச் சென்றவர்களின் விவரங்கள் தெரிய வந்துள்ளது. இதனையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து தப்பிச் சென்றவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு காவல் துறையினர் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் தப்பிச் சென்றவர்களை காவல் துறையினர் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவம்: உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய நடிகர் சரத்குமார்

போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இருந்து தப்பித்து சென்றவர்கள் அனைவரும் திட்டமிட்டு தப்பி சென்றனாரா? எதற்காக தப்பிச் சென்றனர்? இதற்கு வேறு யாரேனும் உதவியாக இருந்தனாரா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

சென்னை
மறுவாழ்வு மையம்
DRUG REHABILITATION CENTER
CHENNAI
PATIENT ESCAPE FROM CENTER

